Cinco indocumentados morrem em carro perseguido por patrulheiros de frpnteira

Quatro pessoas morreram no local do acidente e a 5ª vítima faleceu num hospital em San Antônio (TX)

No domingo (17), um veículo lotado de imigrantes indocumentados capotou, ejetando 12 pessoas e matando pelo menos 5 delas durante uma perseguição no sul do Texas, informou o Xerife Marion Boyd, do Condado de Dimmit. Quatro pessoas morreram no local do acidente, que ocorreu a 50 milhas (80 Km) da fronteira com o México, e a 5ª vítima faleceu num hospital em San Antônio (TX).

O incidente começou depois que um agente da Patrulha da Fronteira (CBP) em Carrizo Springs (TX) suspeitou da ocorrência de uma operação de tráfico humano depois que ele viu 3 veículos passarem por ele numa estrada na região rural, aproximadamente às 11 horas da manhã. O patrulheiro parou um veículo e passou através do rádio a descrição dos outros carros para outros agentes.

Um segundo agente parou o 2º veículo e diversas pessoas foram detidas, mas o 3º carro não parou, detalhou o CBP. Um patrulheiro perseguiu o carro até Big Wells, mas o veículo, que trafegava a 100 mph, perdeu o controle saiu da estrada, antes de capotar diversas vezes, parando no meio da rodovia, segundo Boyd.

“Nós já vimos isso muitas, muitas vezes. Não somente nesse condado, mas em outros condados ao longo da fronteira”, comentou o Xerife. “Isso é um problema. Isso é, eu penso, um exemplo perfeito porque as nossas fronteiras devem ser seguras”.

Ele detalhou que 14 pessoas estavam no interior do veículo que capotou. As autoridades especulam que o motorista e um passageiro são cidadãos americanos. As autoridades locais conheciam o motorista, que esteve na área semana passada para pegar imigrantes indocumentados ou acompanha-los. Os outros 12 passageiros eram imigrantes indocumentados.

Boyd acrescentou que as vítimas foram levadas a hospitais locais. Seis pacientes foram transportados ao San Antônio Military Medical Center em San Antônio, disse o Tenente Edwin Roberts. Ele não soube confirmar se algum dos pacientes morreu.

O Xerife não soube informar a naturalidade dos imigrantes, entretanto, a maioria deles que passam pela área são oriundos do México ou América Central. Ele disse que os patrulheiros estão constantemente envolvidos em perseguições de suspeitos de traficarem drogas ou imigrantes. “Eu acho que nós precisamos de um muro, em minha opinião”, disse ele, apoiando a promessa do Presidente Donald Trump de construir um muro ao longo de toda a fronteira dos EUA com o México.

“Caso possa ser construído, eu acho que precisa ser construído. Entretanto, com isso, há a necessidade de câmeras. Existe a necessidade de sensores”, disse Boyd.

Um motorista que testemunhou o acidente postou o vídeo em sua página no Facebook. As imagens mostram pelo menos 4 corpos espalhados no asfalto, o Chevrolet destruído e vários patrulheiros no local. Yolanda Choates, porta-voz do CBP, foi perguntada se os patrulheiros iniciaram a perseguição do veículo. “Isso é chamado bom trabalho policial”, respondeu ela.