Cláudia Leitte dá à luz a uma menina nos EUA

Além de Bela, Claudia Leitte é mãe de Davi, de 10 anos, e Rafael, de 7 anos

Na terça-feira (20), a cantora Cláudia Leitte, natural de São Gonçalo (RJ), mas criada em Salvador (BA), deu à luz a uma menina, cujo nome é Bela, em Miami-FL. A artista, o marido, Márcio Pedreira, e os filhos Davi, de 10 anos, e Rafael, de 7 anos, já residem há alguns anos nos EUA. No Instagram, ela afirmou que um dos motivos foi a agenda corrida no país onde hoje reside.

“Ela vai nascer nos Estados Unidos porque tenho uma agenda em andamento aqui fora e tivemos que nos adaptar. Já parei de fazer shows, mas tenho diversos projetos em andamento que estou tocando junto com a minha equipe”, postou nas redes sociais.

. Polêmica:

No final de abril, a transexual Thammy Miranda, filha da cantora Gretchen, viajou com a esposa, Andressa Ferreira, rumo à Miami (FL) para que a cônjuge fosse submetida a inseminação artificial. Na postagem no Instagram, ele disse que estava deixando o Brasil na condição de “filho”, mas que retornaria ao país como “pai”.

Tammy e Andressa, que já está grávida, não são as únicas celebridades brasileiras que recorreram aos EUA para engravidar ou dar à luz. A atriz, apresentadora e musa fitness Karina Bacchi, de 42 anos, provocou furor nas redes sociais quando anunciou em 2017 que viajaria para os EUA para ter o primeiro filho, Enrico, uma produção independente. O bebê nasceu no Hospital Miami Medical Center, Flórida, de parto natural e conduzido pelo obstetra colombiano Ernesto Cardenas.

“Eu tenho cidadania italiana e sei o quanto é positivo. Quero que meu filho tenha múltipla cidadania. Tudo está sendo feito dentro da legalidade e escolhi Miami, pois aqui tenho todo o suporte médico, além de familiares e amigos. Me sinto amparada e tranquila”, comentou ela na ocasião. Os pais de Karina acompanharam o nascimento do neto. “Amo ser brasileira e ele também será. É apenas mais uma opção”, acrescentou.

A musa fitness detalhou que gastou cerca de US$ 9.300 na parte médica e hospitalar, em que estão inclusos serviços de pediatria, obstetra, hospital e a documentação. Ela também teve despesa de cerca de US$ 15 mil para aluguel, passagens, transporte e itens do cotidiano.

. Trump quer acabar com a cidadania automática:

Há cerca de uma semana das eleições intermediárias nos EUA, o Presidente Donald Trump declarou que quer assinar um decreto de lei que cancele o direito constitucional à cidadania dos bebês nascidos no país cujos pais não sejam cidadãos, natos ou naturalizados. O chefe da nação fez o comentário no programa “Axios” do canal HBO.

Perguntado sobre a legalidade de tal ordem executiva, Trump respondeu que, “eles dizem que eu posso fazê-lo apenas com um decreto de lei. Nós somos o único país do mundo, no qual uma pessoa vem, tem um bebê e esse bebê é essencialmente um cidadão dos Estados Unidos”, embora um estudo realizado pelo Centro de Estudos Migratórios (CIS) tenha revelado que pelo menos 30 países no planeta obedeçam o direito à cidadania automática por nascimento. Contradizendo a afirmação de Trump, todos os países do continente americano, sem exceção, seguem o “Juris Solis” (Direito do solo, em latim).

Na terça-feira (30), o presidente da Câmara dos Deputados, Paul Ryan, jogou água fria no plano do Presidente Donald Trump de acabar unilateralmente com o direito constitucional de cidadania para bebês nascidos nos Estados Unidos, cujos pais não são cidadãos americanos. O termo é conhecido juridicamente como “Jus Solis” (Direito do solo).

“Você não pode acabar com a cidadania automática com uma ordem executiva”, disse o republicano de Wisconsin durante uma entrevista com a estação de rádio WVLK, em Lexington, Kentucky. “Bem, você obviamente não pode fazer isso. Você sabe, como conservador, eu acredito em seguir o texto claro da Constituição e acho que, neste caso, a 14ª Emenda é bastante clara e isso envolveria um processo constitucional muito, muito longo”, acrescentou.