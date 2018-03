Clube de golfe de Trump pede novamente a contratação de estrangeiros

O Trump National Golf Club em Briarcliff Manor, em Nova York, enviou petições do visto H-2 ao Departamento de Trabalho

O clube privado de golfe do Presidente Donald Trump no Condado de Westchester, Nova York, mais uma vez está solicitando ao governo a contratação temporária de estrangeiros para trabalharem como garçons, garçonetes e cozinheiros, embora ele continue a promover sua agenda nacionalista “América Primeiro”. O Trump National Golf Club em Briarcliff Manor enviou petições do visto H-2 ao Departamento de Trabalho, na quinta-feira (1), alegando que planeja contratar um certo número de trabalhadores estrangeiros sazonais entre maio e outubro, segundo dados publicados no website do órgão governamental.

O programa H-2, também conhecido como “programa de trabalhadores visitantes”, permite que as empresas americanas contratem imigrantes para trabalhos sazonais; com a promessa de que elas deem preferência os cidadãos americanos que aplicarem para as vagas de trabalho.

O clube de Trump em Westchester apresentou petições para preencher vagas na cozinha com salários iniciais de US$ 14,36 a hora e atendimento ao público a US$ 15,20 a hora. As aplicações indicam que o clube não conseguiu encontrar nenhum cidadão americano interessado nas vagas de trabalho, embora fique localizado a apenas 35 milhas do populoso mercado de mão-de-obra de New York City.

A Casa Branca evitou comentar o assunto. Embora Trump tenha concorrido à presidência tendo como base de campanha a promessa de criar e trazer de volta vagas de trabalho ao país, as companhias dele têm aplicado para centenas de vistos H-2 desde que ele anunciou que participaria da disputa presidencial. O balneário Mar-a-Lago de Trump em Palm Beach (FL) já solicitou cerca de 80 vistos ao ano desde 2008.

Trump tem pedido ao Congresso para aprovar bilhões de dólares para a construção de um muro ao longo de toda a fronteira dos EUA com o México. Ele alega que a estrutura será capaz de impedir que drogas e imigrantes indocumentados entrem nos EUA. Além disso, ele tem apoiado propostas que limitam a imigração legal. Entretanto, quando o assunto são as propriedades dele, Trump alegou durante a campanha presidencial que ele precisava contratar estrangeiros porque seria “quase impossível” encontrar cidadãos americanos qualificados.

As empresas de Trump não foram acusadas de explorarem os trabalhadores estrangeiros sazonais, mas o programa H-2 foi citado pelas Nações Unidas (ONU) por colocar os imigrantes em situações nas quais eles podem sofrer abusos.