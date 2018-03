Clube de motociclistas se une para ajudar brasileiro preso pelo ICE

Márcio Santos foi parado no trânsito, após ter saído de um jantar num restaurante em Everett (MA)

No domingo (11), Márcio Santos, natural da Bahia, morador em Massachusetts, foi detido por um policial no trânsito, após ter saído de um jantar num restaurante em Everett (MA). Durante a abordagem, o agente descobriu que “Marcinho”, como é popularmente conhecido, tinha uma ordem de deportação ativa em nome dele e, consequentemente, o denunciou ao Departamento de Imigração (ICE). As autoridades migratórias emitiram um pedido de custódia e prenderam o brasileiro.

Antes de mudar-se para Massachusetts, Santos viveu na Flórida, onde conquistou muitos amigos. Enquanto aguardam o desenrolar do caso, a esposa e os filhos dele passam por momentos difíceis, detalhou a mediadora judicial e amiga da família, Sue Oliveira, ao jornal Brazilian Times.

Ela acrescentou que Márcio não cometeu nenhuma infração de trânsito que justificasse ser parado pela polícia. “A abordagem foi rotineira, mas, devido ele ter a carta de deportação, é o que tornou a história mais complicada. Temos que ficar alerta, pois este governo não está dando moleza e quer deportar o máximo de pessoas possível”, comentou.

“Definitivamente, estamos observando o aumento de pessoas sem antecedentes criminais serem presas em diversos locais, ou seja, pessoas em casa, caminhando nas ruas ou dirigindo”, disse Ruby Robinson, advogado e supervisor do Michigan Immigrant Rights Center. “Isso realmente está gerando muitos problemas. As pessoas estão com medo, com receio de sair de casa, levar as crianças à escola; devido ao aumento substancial do número de detenções”.

. Campanha beneficente:

Na terça-feira (13), a internauta Sue Wesley Oliveira, moradora em Revere (MA), em nome de Hannah Santos, lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/marcio-santos-marcinho, cujo objetivo é arrecadar US$ 25 mil. Até a tarde de sexta-feira (23), foram angariados US$ 9.923. A campanha tem o apoio do clube de motociclistas “Just Ride”.

“Infelizmente, o nosso querido Márcio Santos (Marcinho) foi preso pela imigração nesse domingo. Estamos contando com a ajuda de amigos, pois os gastos com advogados e fiança serão altos. Seja qual for a quantia, é muito bem vindo. Nosso amigo e sua família precisam da nossa ajuda, tanto financeira como emocional”, postou Sue no GoFundMe.com.

O ICE tem prendido um número crescente de pais como Santos desde que Trump assinou o decreto de lei que criminaliza todos os imigrantes indocumentados nos EUA. Anteriormente, a administração Obama focalizava na detenção de estrangeiros condenados por crimes graves, avaliava os laços que os estrangeiros tinham com a comunidade e a natureza do crime cometido, antes de realizar a prisão. Atualmente, os agentes do ICE têm prendido veteranos de guerra, professores universitários, o pai de um menino de 5 anos com leucemia e pais de cidadãos norte-americanos natos.