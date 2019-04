Com o coração no lado direito, brasileiro tenta entrar no Guinness

Aquinel Lima nasceu com “dextrocardia”, uma condição na qual o indivíduo nasce com o coração, ou outros órgãos, no lado inverso do corpo

Aos 73 anos de idade, Aquinel Lima, morador em Massachusetts, ficou conhecido por ter o coração localizado no lado direito do peito e pela dedicação aos trabalhos da comunidade católica na região onde vive. Além disso, ele é autor de dois livros, sendo um deles lançado nos EUA e Brasil e o outro somente no Brasil. Agora, Aquinel quer ser incluído no Guinness Book por ser o homem mais velho do mundo a ter “dextrocardia”, uma condição em que o indivíduo nasce com o coração no lado direito do corpo. As informações são do jornal Brazilian Times.

O brasileiro sofre de uma anomalia congênita, relativamente rara em que o coração está virado para o lado direito do corpo. Pode ocorrer de forma isolada ou junto com outros órgãos. Estão associados com um risco aumentado de diversas doenças, mas cerca de 90% dos casos não apresentam sintomas perceptíveis. Acredita-se que a “dextrocardia” isolada acontece em aproximadamente 1 em 12 mil pessoas e a expectativa de vida é a mesma da população em geral. As pessoas com “dextrocardia isolada” vivem uma vida normal.

Aquinel visitou a redação do BT para falar sobre o seu 3º livro e a inscrição para entrar no Guinness Book. “Estou muito empolgado, pois sei que no Brasil só existe eu, mas no mundo, ainda espero a avaliação e definição da equipe”, disse ele.

Referente aos livros, Lima explicou que o 1º abordou o dízimo, baseado em referências bíblicas e conversa com dizimistas nos EUA e Brasil. Com o nome de “Referências Bíblicas, Passos Decisivos na Pastoral do Dízimo”, a pesquisa demorou 10 anos ser concluída, antes da conclusão da obra, que teve 1 mil exemplares impressos.

“Este assunto é muito importante e as pessoas precisam aprender a devolver a Deus parte do que ele nos dá”, disse Aquinel. “Na primeira tiragem, foram impressas mais de 1 mil cópias e o sucesso foi tão grande que precisei fazer uma segunda tiragem com mais de duas mil cópias”, acrescentou.

Já o 2º livro, chamado “Retrospectivas Que Ficaram Distantes, Mas Estão Aqui”, aborda o Movimento Boa Nova, fundado no Brasil e que visa a evangelização, no qual missionários se reúnem para realizarem cursos e atividades religiosas. Na obra, o autor destacou na contracapa um brasileiro que nasceu em 1901 e continua firme na igreja, caminhando normalmente e com boa saúde.

“Ele participa do movimento e eu conto um pouco de sua história”, fala, frisando que o livro foi distribuído somente no Brasil, com mais de 1 mil cópias.

Atualmente, Aquinel escreve o seu 3º livro, no qual retratará a história de seus pais, que com dificuldade criaram 13 filhos. “Hoje, não existe mais famílias assim”, comentou, frisando que a obra receberá o nome “Como Criar Uma Família de Pequenos Obstáculos, Grandes Decisões”.

Lima procura um patrocinador para a impressão da obra. Os interessados podem contatar a redação do BT através do tel.: (617) 625-5559.