Combate de Trump aos indocumentados compromete colheitas nos EUA

Agricultores não encontram mão-de-obra suficiente para colher a produção

No escritório da CareerLink, uma agência de empregos em Gettysburg (PA), o trabalhador e antigo soldador americano Glenn Hendrickson procurava vagas de emprego. Ele começava a buscar por oportunidades, portanto, não sabia ainda o que lhe interessava. Entretanto, tinha certeza daquilo que não o interessaria; trabalhar em fazendas, a não ser que não houvesse opção.

“Eu tive muitos amigos que tiveram empregos de verão, quando eles estavam na escola secundária, colhendo frutas, mas eu duvido que alguém construa uma carreira com isso”, disse Glenn. Segundo agricultores locais, a maioria dos trabalhadores recebe acima da hora mínima estabelecida na Pensilvânia, US$ 7.25 por hora. Chefes de equipes e supervisores em alguns campos recebem próximo de US$ 19 a hora. Ainda assim, poucos americanos natos estão dispostos a executar esse tipo de trabalho, mesmo que estejam desempregados, disse Alan Dudley, administrador do CareerLink em Gettysburg (PA).

“O trabalho é difícil, especialmente nos campos, e não se trata necessariamente de funções sem qualificações”, acrescentou. “Os donos de plantações querem pessoas treinadas para colher maçãs, pois assim conseguirão retorno financeiro melhor com a produção”.

As fazendas no Condado de Adams, os campos e os galpões de processamento são onde o trabalho está. O chamado “cinturão da fruta” de campos vastos de pêssego e maçã se estende pelos morros verdejantes, com companhias de processamento e embalagens e outros negócios relacionados à agricultura. O turismo, com 3 milhões de turistas atraídos ao campo de batalha histórico da Guerra Civil em Gettysburg, é o principal gerador de renda.

A indústria da fruta no Condado de Adams, que movimenta US$ 580 milhões anualmente, depende diretamente da mão-de-obra imigrante e é por isso que os EUA possa estar sofrendo as consequências negativas da perseguição aos trabalhadores indocumentados pela administração Trump. Os negócios na agricultura e agropecuária estão sofrendo a falta de mão-de-obra e os patrões temem a possibilidade de não conseguirem trabalhadores para colher a produção.

Em julho, 6 funcionários hispânicos de uma companhia empacotadora de frutas, que não quis ser identificada, foram presos pela polícia local e denunciados ao Departamento de Imigração (ICE). Essa e outras detenções resultam em pânico entre os residentes latinos no condado, que totalizam 6.5% da população de 100 mil moradores. Devido às prisões, trabalhadores não compareceram em alguns locais e alguns até fugiram. A Hillandale Farms, a maior produtora e distribuidora de ovos dos EUA, buscava desesperadamente preencher as vagas de trabalho durante o verão, pois muitos funcionários hispânicos simplesmente desapareceram.