Condenado por matar brasileiro pode pegar prisão perpétua

Kahleel Jacquez Perez foi considerado culpado da acusação de homicídio em 2º grau com o uso de arma de fogo

O escritório da Promotoria Pública na Flórida informou que o réu Kahleel Jacquez Perez, de 23 anos, morador em Fort Meyers (FL), foi considerado culpado por ter matado a tiros Rogério Melo Anjos, de 34 anos. O homicídio ocorreu na saída do clube noturno Scarlett’s Cabaret, também em Fort Meyers, em abril de 2017.

O brasileiro havia parado no local em companhia de um amigo para tomar o último drinque, segundo o jornal News Press. Quando eles deixavam o local, 3 indivíduos começaram a dar socos e chutes no carro deles. Rogério e o amigo pararam, saíram do veículo e começaram a discutir com os três homens no estacionamento do clube noturno. Os ânimos se tornaram mais esquentados e Perez atirou em Anjos. A vítima foi levada ao hospital local, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ele deixou um filho e um pai no Brasil e a mãe e irmã em Deerfield Beach (FL).

O réu foi considerado culpado da acusação de homicídio em 2º grau com o uso de arma de fogo. O julgamento durou 2 dias no Condado de Lee, informou o porta-voz da Promotoria Pública. Kahleel ouvirá a sentença em 26 de novembro e poderá ser condenado à prisão perpétua.

Rogério foi mais um brasileiro vítima da violência que assola o trânsito nos EUA, conhecida como “road rage” (Raiva na estrada, em inglês), mas não o único. Em setembro desse ano, o casal de namorados Arthur Lage e Luana Moretão foi vítima de uma motorista enfurecida que os atropelou quando os brasileiros andavam de patinetes elétricos em Everett (MA). O capitão do Departamento de Polícia de Everett, Paul Landry, informou que as vítimas andavam de patinetes ao longo da Broadway, às 4:30 pm, quando foram atingidas por um veículo que vinha atrás. Ambos caíram no capô do carro, mas a motorista, identificada como Jakyrah Pires, de 21 anos, moradora em Cambridge (MA), seguiu em frente. As informações são dos canais de TV CBS, Boston 25 News e WHDH.

Paul detalhou que Arthur ficou no capô do veículo por aproximadamente 30 jardas (27 metros) até cair no asfalto e já Luana ficou no capô por cerca de 100 jardas (91 metros). Um motorista que testemunhou o incidente telefonou para a polícia e seguiu o carro de Pires, que fugiu do local. Agentes da Polícia Estadual localizaram o veículo no estacionamento de uma filial da rede de mercearias Wegmans, na Mystic Valley Parkway e prenderam a motorista.

“O namorado gritava na rua; ele estava chorando. Ele estava assim, ‘meu Deus, eles levaram a minha namorada”, relatou Nathan St. Fort Colin, uma testemunha.

Asaad Alsaray viu o incidente ocorrer no interior de seu veículo. “Eu estou cansado de ver isso o tempo todo; fugir do local do acidente. Então, eu disse: Tenho que pegá-la”, disse ele, seguindo Pires durante várias milhas, fazendo com que a polícia conseguisse localiza-la e efetuar a prisão.

“Ei disse para ela parar. Ela respondeu, ‘por que você está me seguindo?’ Eu disse a ela, ‘você acertou as pessoas, fugiu e isso não é a coisa certa a fazer’. Ela não se importou e continuou dirigindo”, comentou Asaad.

Felizmente, além do susto, Arthur e Luana sofreram somente escoriações leves pelo corpo, embora o final pudesse ter sido mais trágico.