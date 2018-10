Cozinheiro brasileiro morre em acidente de moto na Flórida

Thelison Cristiano Oliveira Di Giorge sofreu um acidente fatal em West Palm Beach

Na manhã de quinta-feira (18), o chefe de cozinha Thelison Cristiano Oliveira Di Giorge, de 38 anos, natural de Pinhão (PR), faleceu em decorrência de um acidente de motocicleta em West Palm Beach (FL). O trágico acidente ocorreu no cruzamento das vias Linton Boulevard e Legends Way, informou o escritório do xerife do Condado de Palm Beach (PBSO), no sábado (20).

O brasileiro pilotava uma motocicleta Harley Davidson 2011 no sentido oeste na Linton Boulevard, quando não freiou, detalhou o PBSO. Ele chocou-se com a lateral do jipe Cherokee dirigido por Alica Mendez, de 58 anos, moradora em Pompano Beach (FL), atravessou o cruzamento no sentido sul chocando-se com a frente de outro veículo. O motociclista e a moto ficaram debaixo do veículo. O motorista do carro deu ré e tentou ajudar Thelison, mas ele foi declarado morto às 10:20 da manhã pelos agentes do Corpo de Bombeiro de Palm Beach.

O brasileiro imigrou aos EUA em 2015, trabalhava como chefe de cozinha e uma de suas paixões era pilotar sua Harley Davidson. Ele deixou os filhos Bruno Vinícius Vieira Góis Di Giorge, de 19 anos, Isabelly Soares Di Giorge, de 11 anos, e a namorada Elisângela Marquez.

. Campanha beneficente:

No domingo (21), foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/thelison-cristiano-oliveira?fbclid=IwAR21jwxr2SOckcSGlUBWBi6vAyvf4Ep1Y35jaDnSPYCQeKRgk4TDEx-RogY; cujo objetivo é angariar US$ 25 mil para o velório e sepultamento de Thelison. Até a tarde de segunda-feira (22), haviam sido arrecadados US$ 290.

“Adeus são difíceis de dizer, mas nunca esperávamos que fosse tão rápido para o nosso querido Thelison. Na quinta-feira, 18 de outubro, às 10h20, Thelison (38 anos) faleceu devido a um trágico acidente de motocicleta. Thelison, nascido no Pinhão, Paraná, Brasil, veio para os Estados Unidos em 2015. Sua missão era ter uma vida melhor, trabalhando e frequentando a escola aqui nos Estados Unidos para que pudesse sustentar a família dele em casa. Sua paixão era Arte Culinária, seu sonho era possuir e montar sua Harley Davidson, em todos os lugares. Claro, ele estava fazendo o que ele mais amava.

Qualquer um que teve o prazer de conhecer Thelison sabe que tipo de alma genuína e amorosa ele era. Ele era aquele amigo que sempre estendeu uma mão amiga e consistentemente permaneceu um homem altruísta e humilde, um guerreiro. Ele era um querido pai de dois filhos, Bruno Vinícius Vieira, Di Giorge, 19 anos, Isabelly Soares Di Giorge, 11 e namorado incrível de Elisãngela Marquez.

Com poucas palavras, ele deixa um grande vazio na vida da família e dos amigos cujas vidas ele tocou. A família enlutada está se esforçando para superar uma perda tão trágica e súbita. Amigos e colegas estão fazendo o melhor para apoiar a família nas tarefas, logística e a lidar com os restos mortais da Thelison. Estamos pedindo a todos os amigos de bom coração para estender o apoio financeiro durante essa tristeza extrema. Seria uma grande ajuda para a família lidar com a situação sem o fardo financeiro em suas mentes, embora não possa compensar a perda de um filho amado, irmão, primo, pai e amigo. Esperamos e rezamos para que a alma de Thelison descanse em paz e a família encontre grande força para lidar com essa perda extrema.

“Por favor, não hesite em contribuir para este fundo e fique à vontade para compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado a todos pelo apoio”, diz a postagem no GoFundMe.com.

Ainda no domingo (21), a administração da escola de idiomas Uceda Boca Raton postou a seguinte mensagem no Facebook: “É com tristeza profunda e tristeza que Uceda Escola de Boca Raton se junta a todas as pessoas de luto pela perda do nosso aluno, thelison Cristiano Oliveira Di Giorge. Nossas mais sentidas condolências à sua família. Foi uma viagem curta, mas vamos para sempre carregar e valorizar os momentos que passamos juntos na nossa escola. Todos nós que o conhecemos, temos agora o coração partido, considerando que não vamos vê-lo na sala de aula, curtindo e aprendendo com seus professores e colegas de turma. Esta é uma nova jornada que ele começou e todos os nossos pensamentos e orações estão com ele. Algumas pessoas entram em nossas vidas e deixam pegadas em nossos corações e nunca mais somos a mesma. Uceda Escola De Boca Raton está agora unida como uma família para se manter-se juntos e honrar a sua memória”.