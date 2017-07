Cresce a possibilidade de impeachment de Trump

Os deputados federais Brad Sherman (D-CA) e Al Green (D-TX) apresentaram a “House Resolution 438”

A chance de Donald Trump receber o impeachment durante seu primeiro mandato como presidente dos EUA aumentou mais ainda; depois que o filho dele, Donald Trump Jr., organizou o encontro com uma promotora pública russa para conseguir informações que prejudicassem a oponente democrata Hillary Clinton. A revelação ocorreu durante a crescente investigação relacionada à possível ligação entre a equipe de campanha de Trump e a Rússia; a qual o magnata do mercado imobiliário tem considerado repetidamente “boato”.

“Ele estava calado durante o mês passado, então, nós começamos a imaginar se ele havia se livrado das controvérsias iniciais, entretanto, ele retornou com toda a força hoje. Isto poderia significar o início do fim do presidente mais atípico da história”, disse o porta-voz do especialista Paddy Power, na quarta-feira (12).

Depois que o jornal The New York Times publicou o escândalo, o filho mais velho de Trump divulgou e-mails revelando que ele sabia que a promotora pública, Natália Veselnitskaya, era ligada ao governo russo. Após o incidente se tornar destaque na imprensa mundial, Trump Jr. reconheceu no canal de TV Fox News que “em retrospectiva, eu provavelmente teria feito as coisas um pouco diferentes”.

O presidente, entretanto, vem tentando diminuir a seriedade do encontro. “O meu filho é um homem jovem maravilhoso. Ele se encontrou com uma advogada russa”, disse Trump, não citando a identidade da promotora, durante a coletiva de imprensa com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris, na quinta-feira (13). “Do ponto de vista prático, a maioria das pessoas teria comparecido a esse encontro. É chamado pesquisa de oposição ou pesquisa sobre o seu oponente”.

Esse é apenas um dos inúmeros problemas que Trump tem enfrentado. Em junho, o antigo diretor do FBI, James Comey, alegou que o presidente o pediu múltiplas vezes para a aliviar na investigação do antigo conselheiro de segurança nacional, Michael Flynn. Posteriormente, Trump demitiu Comey. As declarações de James resultaram na acusação de que Trump cometeu obstrução de justiça, um delito passível de impeachment.

Consequentemente, dois congressistas democratas disseram que preparam argumentos a favor do impeachment contra o presidente. Na quarta-feira (12), os deputados federais Brad Sherman (D-CA) e Al Green (D-TX) materializaram a iniciativa apresentando a “House Resolution 438”.