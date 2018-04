Decisão da Corte Suprema poderá beneficiar milhares de imigrantes

A anulação da emenda “crimes de violência” permitirá que determinados portadores do green card e indocumentados lutem contra a deportação

No início da semana, a Corte Suprema anulou a emenda da lei de imigração que determina que os portadores do green card devem ser deportados caso sejam condenados por cometerem crimes graves. A Casa Branca e as autoridades alegaram que a votação de 5 a favor e 4 contra dificultará para a administração Trump deportar indivíduos condenados por crimes sexuais e sequestro, assim como roubo em alguns estados, entre outros.

“Este é mais um exemplo da necessidade do Congresso em fechar urgentemente os buracos que permitem aos criminosos estrangeiros evitar a deportação e assim permanecerem nos Estados Unidos”, disse Thomas Homan, diretor do Departamento de Deportação (ICE).

Entretanto, advogados de imigração rebateram que a lei de imigração deixa claro que os estrangeiros condenados por homicídio, estupro e outros crimes violentos podem ser deportados. Eles alegam que a decisão da Corte Suprema oferece proteção importante aos imigrantes que o Departamento de Segurança Nacional (DHS) considera “criminosos perigosos” usando como base uma categoria ampla e vaga chamada “crimes de violência”; que não necessariamente resulta em danos físicos.

O advogado Matt Cameron, de Boston (MA), disse ter noção de dezenas de imigrantes que poderão impedir a deportação ou serem permitidos a aplicar para a cidadania depois da decisão judicial. Entre eles está um salvadorenho que pegou um bastão de baseball para se defender de uma gangue de homens brancos que o insultava e, então, foi condenado por crime. Outro, acrescentou o advogado, é um homem natural do Camboja que assumiu a culpa por se envolver numa briga num bar, embora tenha se escondido no banheiro.

Ao todo, milhares de imigrantes poderão ser afetados, particularmente os portadores de green card, mas a decisão também poderá beneficiar os imigrantes indocumentados também, ou seja, dependendo da gravidade do caso. A decisão da Corte Suprema envolveu o caso de James Dimaya, um filipino portador do green card que vive nos EUA desde 1992. Ele foi condenado por arrombar casas em 2007 e 2009. Os tribunais de imigração cancelaram o green card dele e ordenaram que ele fosse deportado, pois concluiu que na Califórnia, arrombamento em 1º geral é considerado “crime de violência”.