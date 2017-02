Decreto de Trump dificulta emissão de vistos para brasileiros

A partir de agora, os candidatos com idade entre 14 e 79 anos devem ser submetidos à entrevista no consulado

O decreto de lei assinado pelo Presidente Donald Trump na sexta-feira (27), que impede a entrada nos Estados Unidos de cidadãos naturais de 7 países muçulmanos, também afeta as solicitações do visto de turistas brasileiros. A mudança envolve o critério de entrevista que os brasileiros são submetidos durante o processo de aplicação para o visto. Desde segunda-feira (30), os candidatos que solicitarem a renovação de seus vistos na mesma categoria devem ser entrevistados no consulado. Anteriormente, a dispensa da entrevista era concedida se visto estivesse vencido no máximo há 4 anos (48 meses).

Outra mudança ocorreu nas idades limites para a dispensa da entrevista. A partir de agora, candidatos menores de 14 anos e maiores de 79 anos estão isentos. Anteriormente, candidatos com idade entre 14 e 15 anos e idosos acima de 66 anos não eram submetidos à entrevista no consulado quando solicitavam o visto pela 1ª vez.

Brasileiros com o visto vencido no máximo há 12 meses estão isentos de entrevista para a renovação do visto na mesma categoria.

No website da Embaixada dos Estados Unidos (https://br.usembassy.gov) em Brasília (DF), as autoridades americanas postaram as seguintes informações:

Os solicitantes entre 14 e 79 anos de idade precisam comparecer pessoalmente à Embaixada ou Consulado diante de um oficial consular. Os solicitantes com até 13 anos ou acima de 80 anos podem ser aptos a submeter sua documentação através de um representante.

Solicitantes com idade inferior a 14 anos ou acima de 79 anos, podem se qualificar para isenção de entrevista.

Brasileiros e argentinos residentes no Brasil, solicitando renovação de visto B1/B2 (negócios/turismo) pela primeira vez, com idade inferior a 14 anos ou acima dos 79 anos, que nunca tiveram um pedido de visto recusado, em geral não necessitam agendar entrevista no Consulado ou Embaixada. Entretanto, apesar de não precisarem coletar as impressões digitais, deverão realizar um agendamento para o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) para a entrega da documentação. A documentação poderá ser levada pelo solicitante ou qualquer outra pessoa.

Solicitantes com idade inferior a 14 anos e acima dos 79 anos, que não se qualificam para isenção de entrevista, devem ter suas digitais capturadas.

Crianças com idade inferior a 14 anos, cujo um dos pais tenha passaporte americano, não se qualifica para isenção de entrevista.

Lembre-se que a seção consular se reserva ao direito de chamar os solicitantes para uma entrevista, caso julgue necessário.

Somente cidadãos brasileiros e argentinos residentes no Brasil se qualificam para este programa de isenção de entrevista.

Solicitantes com passaportes roubados ou perdidos não se qualificam para isenção de entrevista, a menos que eles tenham recebido outro visto desde que o passaporte foi perdido.

Menores com até 13 anos, que têm um pai ou uma mãe com passaporte americano não se qualificam para a isenção de entrevista e devem agendar entrevistas tanto no CASV quanto na seção consular.