Delícias de Minas apresenta “Jorge Aragão in Concert”

O sambista se apresentará no Estado Jardim no sábado (12)

Após se apresentar diversas vezes nos Estados Unidos, o cantor e compositor Jorge Aragão conquistou uma legião de fãs fiéis ao seu talento e sambas que retratam exaltam a essência brasileira. As apresentações do artista remetem o público a uma atmosfera boêmia e ao mesmo tempo romântica que, minimiza para uns e acentua para outros, a saudade que os imigrantes sentem do Brasil. Quase todos os grandes intérpretes de samba, entre eles Beth Carvalho, Alcione, Zeca Pagodinho e Martinho da Vila, têm canções de Jorge Aragão em seu repertório. Ele tem uma imagem inversamente proporcional ao seu jeito de viver. É a antítese de um sambista típico da boemia e dos morros fluminenses. Não frequenta botecos. Nem bebe cerveja. Consta que o primeiro cachê de sua carreira foi gasto com leite.

. Primeiro sucesso:

Por conta do trabalho desenvolvido nos bastidores, Aragão passou a ser conhecido como “Poeta do Samba”. “Estava com meu filho Garrinchinha no colo, sentada num botijão de gás, quando recebi a música ‘Malandro’. Tenho o maior orgulho por tê-lo lançado”, atesta a cantora Elza Soares. Num ponto de ônibus da Parada de Lucas, subúrbio do Rio de Janeiro, o sambista Jorge Aragão reconheceu uma canção que emanava de um rádio portátil de pilha, empunhado numa das mãos de um fiscal da prefeitura. A música era “Malandro”, primeira composição de sua vida. Aragão se aproximou do cidadão e não se conteve: “Pô, nego véio, estou todo feliz. A vida vai melhorar. Fiz uma música que foi gravada pela Elza Soares. Aliás, é essa que está tocando no seu rádio”, disse. O funcionário público da prefeitura interrompeu suas anotações de chegada e saída dos ônibus, levantou a sobrancelha e improvisou: “Ah, é?!”. O mico aconteceu em 1977, época em que Aragão ainda era um anônimo para os amantes do samba. E foi suficiente para que o cantor e compositor nunca mais alardeasse seu narcisismo em público.

. Talento invade o espaço:

Jorge Aragão compôs o samba “Globeleza”, tema das chamadas carnavalescas da Globo, mas seu talento musical invade o espaço. O sambista já foi apreciado em Marte. É dele a letra de “Coisinha do Pai”, a canção que na voz de Bete Carvalho acordou o robô Sojourner no planeta vermelho em 1997. “É verdade. Sou o compositor mais tocado em Marte!”, diverte-se.

No sábado (12), às 11:00 pm, o salão principal (do bar) do restaurante Delícias de Minas abrigará o “Jorge Aragão in Concert”.

O proprietário do restaurante Delícia de Minas, Wendel Correia, adiantou a expectativa para a apresentação de Jorge Aragão, no bairro do Ironbound, em Newark.

“Será ‘sold out!’ (esgotado), maravilhoso. Ele possui um número imenso de fãs”, disse Correia.

Apesar da grande legião de fãs do sambista nos EUA, Wendel explicou a preferência pelo salão principal e não um local mais amplo para o espetáculo.

“Nós tivemos aqui (no salão principal) recentemente o show da dupla Matogrosso & Mathias e os ingressos esgotaram, ‘sold out!’, muito bom”, disse ele. “Com o Jorge Aragão certamente será o mesmo”.

O restaurante Delícias de Minas fica na 168 McWhorter St., no bairro do Ironbound, em Newark. Os ingressos são limitados e mais informações podem ser obtidas através do tel.: (973) 589-1920.