Delícias de Minas lança o “QG” da Copa do Mundo 2018 no Ironbound

A mega estrutura montada The Avenue A Club terá telão de alta-definição de 16×19 pés, shows com banda, DJs e promoções

Pela primeira vez na história do bairro do Ironbound, em Newark, os jogos das equipes brasileira e portuguesa poderão ser assistidos pelos torcedores em uma estrutura de grande porte que será instalada no lado de fora do Museu dos Automóveis (The Avenue A Club). Trata-se de uma parceria encabeçada pelo restaurante Delícias de Minas, durante a realização da Copa do Mundo 2018 na Rússia. Os festejos também têm o apoio dos fabricantes de bebidas Budweiser, Absolut Vodka, Chivas, e Jameson. A entrada é grátis e o estacionamento amplo.

. Visitas ilustres e chope a US$ 1:

A exibição do primeiro jogo do Brasil, contra a Suíça, acontecerá no domingo (17), a partir de 12:00 pm. A novidade é que, entre 12:00 pm e 2:00 pm, o chope custará US$ 1. O “QG” da Copa do Mundo 2018 no Museu dos Automóveis exibirá todos os jogos do Brasil e Portugal. Correia acrescentou que a diretoria da Budweiser visitará o local, que também contará com a presença do brasileiro Jorge Paulo Lemann, que é o homem mais rico do Brasil e o 22º mais rico do mundo, segundo a revista “Forbes”. Ex-jogador profissional de tênis, Lemann é sócio da empresa de investimentos 3G Capital Partners, que possui marcas como Budweiser, Burger King e Heinz. No Brasil, ele tem participação na Ambev, fabricante de cervejas como Brahma, Skol e Antarctica.

. Estilo & esporte no “The Avenue A Club”:

O Avenue A Club é o lugar para os entusiastas de automóveis relaxarem, se relacionarem, realizarem negócios ou passarem uma noite agradável com os amigos. “Incrível” e “espetacular” são as palavras mais usadas pelos visitantes, pois, descobrem a originalidade do edifício, um antigo prédio de fabricação de guindastes. O Avenue A Club é único na cidade em muitos aspectos, a vitrine automotiva, uma parceria da Signature Series Cars e a Arena Motors. Todas essas características especiais foram estrategicamente reunidas no interior e fachada do edifício centenário e completamente reformado.

. Telão e muita diversão:

Na tarde de terça-feira (12), Wendel Corrêa, proprietário do Delícias de Minas, relatou à equipe de reportagem do BV que será instalado um telão de led de alta-definição, de 16×19 pés de diâmetro, onde serão exibidos os jogos. Além disso, haverá show com banda, DJs e promoções no palco que será instalado no local. A animação ficará por conta de André Neves & Banda, Banda Delícias de Minas, DJ Bebel Viana e DJ Alex Carioca.

Aparentando confiança na seleção brasileira na Copa 2018, Corrêa comentou: “eu acho que esse ano nós temos o melhor técnico e o melhor time, portanto, temos muito mais possibilidades que da última vez. Sim, eu estou confiante”.

O The Avenue A Club fica localizado na 58 Avenue A, no bairro do Ironbound, em Newark. Informações: (973) 589-1920.