Deportação de brasileiros cresce 29% na administração Trump

Assim que tomou posse, o Presidente assinou um decreto de lei criminalizando o status migratório irregular nos EUA

Ao final do primeiro ano de mandato, o Presidente Donald Trump tem tentado cumprir suas principais promessas de campanha, entre elas: A construção de um muro ao longo de toda a fronteira com o México, com o país vizinho pagando a despesa, e a deportação de todos os cerca de 11 milhões de imigrantes indocumentados que vivem nos EUA. Assim que tomou posse, em janeiro de 2017, o novo presidente assinou um decreto de lei criminalizando o status migratório irregular no país, portanto, tornando “criminosos” todos os estrangeiros indocumentados.

A deportação de brasileiros aumentou 29% em 2017, separando famílias e gerando uma atmosfera de medo e incerteza com relação ao futuro. Muitos deles não possuíam antecedentes criminais e foram detidos em batidas ocorridas nos locais de trabalho, paradas no trânsito ou porque compareceram à audiências no tribunal, entre outras situações.

Um exemplo é o casal Luciana e Welington Rocha, ambos naturais de Minas Gerais, residentes em Nashua (NH). Após ter entrado nos EUA clandestinamente pela fronteira com o México, Welington conheceu a atual esposa, que é cidadã americana naturalizada e mãe de 3 filhos, frutos do ex-casamento com um americano. Após tentar a legalização, ele foi comunicado durante uma visita de rotina no Departamento de Imigração (ICE) que teria que “comprar a passagem de volta”. Ele foi deportado em outubro de 2017 e atualmente mora no município rural de Conselheiro Pena, no interior de Minas Gerais. A esposa nutre esperanças em trazer o marido de volta aos EUA, mesmo que o processo demore alguns anos.

Em busca do sonho americano, a Michele X. (sobrenome omitido), natural de Contagem (MG), entrou clandestinamente nos EUA através da fronteira com o México. Durante a travessia, ela foi detida por patrulheiros e foi agendada para comparecer ao tribunal de imigração 6 meses depois, entretanto, na ocasião foi instruída por conhecidos a não comparecer.

Após estabelecer-se em Framingham (MA), Michele teve dois filhos, sendo que um deles nasceu com problemas de saúde, fazendo com que ela tivesse que o levar ao pediatra com frequência. Numas dessas idas ao médico, em 2009, ela se envolveu em um acidente de carro. Como não portava carteira de motorista, o policial encarregado no caso a denunciou ao Departamento de Imigração (ICE). Após provar que os filhos, nascidos nos EUA, dependiam dela, Michele conseguiu a permanência temporária, renovada anualmente. Entretanto, depois da posse do Presidente Donald Trump, a mudança de política impactou diretamente a brasileira.

Em janeiro de 2017, quando ela compareceu à uma audiência, foi informada que teria que comprar uma passagem só de ida, sem escalas e sair dos EUA. Ela terá retornar ao tribunal na segunda-feira (21), quando terá que apresentar a passagem. Mesmo retornando ao Brasil, Michele ainda nutre a esperança de voltar a viver nos EUA. “Espero que o que aconteceu comigo sirva de alerta para outros imigrantes sem documentos que pensam que estão salvos de qualquer coisa. A nova política do Trump é deportação, não importa se é criminoso ou pai de família”, disse ela.

No final de novembro de 2017, agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam o casal William e Mariana, moradores em Massachusetts. A detenção dos brasileiros comoveu amigos, que iniciaram no website GoFundMe.com uma campanha online. William e Mariana não os únicos brasileiros presos recentemente por agentes do ICE. No mesmo mês, Anderson Batista, popularmente conhecido como “DJ Anderson Rodeio”, foi detido por agentes do Departamento de Imigração (ICE) quando saía do prédio da Corte Distrital de Marlborough, Massachusetts. Ele é conhecido por animar rodeios brasileiros realizados nos estados de Massachusetts, New Jersey e Pensilvânia.