Diogo Nogueira coloca NY pra sambar nesta quinta

Na quinta-feira (13), o cantor Diogo Nogueira se apresentará no Melrose Ballroom, em Astória (NY). O evento faz parte da US Tour 2018 e é produzido pela Brazil in Concert.

Carioca, nasceu em 26 de abril de 1981, é cantor, compositor e vem de uma nobre linhagem do samba. Filho do saudoso sambista João Nogueira, acostumou-se desde cedo a ser embalado por choros e sambas. João costumava levar Diogo para cantar em seus shows e logo vieram os convites para participar de rodas de samba do Rio, hábito que lhe rendeu respeito e aprovação dos “bambas” da música.

Desde pequeno, queria ser jogador de futebol e chegou a treinar na categoria de base de clubes no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Mas uma contusão no joelho fez Diogo mudar de ideia e a música popular brasileira ganhou um grande artilheiro.

No final de 2005, ele participou do antológico show realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, comemorando os 40 anos de carreira da cantora Beth Carvalho. Naquela noite, o sambista emocionou a plateia do Municipal ao interpretar “O Poder da Criação”.

Em 2007, Diogo Nogueira gravou seu primeiro DVD no Teatro João Caetano (RJ), com clássicos do samba e músicas inéditas, ao lado dos convidados Marcelo D2, Xande de Pilares (Revelação) e o violonista Marcel Powell. CD e DVD foram lançados pela EMI Music no final de 2007, confirmando Diogo Nogueira como a maior revelação do samba de sua geração.

Depois de promover a mistura de samba com rock ao cantar com a cantora Pitty no projeto Estúdio Coca-Cola, Diogo foi um dos indicados ao Prêmio Multishow de Música Brasileira de 2008, na categoria “Revelação”. Em novembro do mesmo ano, Diogo participou da festa do Grammy Latino 2008, no Texas (EUA) prêmio que foi indicado na categoria principal, como “Artista Revelação”, e ainda fez shows em Los Angeles e San Diego. Em junho de 2009, Diogo voltou aos Estados Unidos, onde fez uma pequena turnê com shows em Miami, Houston, Los Angeles, San Francisco e Newark.

Em junho de 2009, o cantor lançou pela EMI Music o segundo CD de sua carreira, “Tô fazendo a minha parte”, onde apresenta músicas inéditas, de sua autoria e de compositores como Chico Buarque, Ivan Lins, Arlindo Cruz, Almir Guineto, Xande de Pilares, Flavinho Silva, dentre outros.

Em outubro de 2009, Diogo Nogueira se sagrou tetracampeão na G.R.E.S. Portela, co-assinando, pelo quarto ano consecutivo, o samba-enredo da escola de samba do coração da família Nogueira. Tanto em 2007, quanto em 2008, o samba-enredo feito por Diogo recebeu notas máximas de todos os jurados no desfile da Portela.

Em janeiro de 2012, Diogo Nogueira embarcou para mais uma tour pelos Estados Unidos, onde se apresentou na tradicional casa SOB (Sounds of Brazil) e no Webster Hall, em Nova York e na Artisphere (Ballroom), no estado da Virgínia.

Em abril deste mesmo ano, Diogo Nogueira lançou o “Sambabook João Nogueira”, uma homenagem à obra de seu pai, João Nogueira. O projeto conta com dois CDs, DVD, Blu-Ray, um fichário com 60 partituras, além de um livro com uma “discobiografia” trazendo a história do sambista contada através dos seus discos. Diversos artistas participaram das gravações, dentre eles nomes como Djavan, Seu Jorge, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Beth Carvalho e Alcione.

Em 2015, Diogo estreou, em março, como ator no musical SAMBRA. O projeto plataforma da Musickeria Corp e Aventura Entretenimento marca o inicio das comemorações do centenário do samba. Uma mistura de musical e show, o espetáculo passeia pela história do samba e seus baluartes.

Os ingressos para o show de Diogo Nogueira podem ser adquiridos através do site: www.brazilinconcert.com ou do tel.: (917) 215-4991.