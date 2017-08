Dispara pedidos de indocumentados vítimas de crime por visto “U”

O número de pessoas que procuram o visto “U” pulou de 87 em 2011 para 713 em 2016

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) relatou o aumentou dramático do número de imigrantes indocumentados buscando ajuda na obtenção de vistos especiais que visam proteger vítimas de crimes, informaram as autoridades municipais. O Departamento de Investigações (DOI) revelou em um relatório divulgado na sexta-feira (28) que a quantidade de pessoas que procuram o visto “U” pulou de 87 em 2011 para 713 em 2016.

Os imigrantes indocumentados estão buscando a assistência do NYPD na certificação do pouco conhecido programa federal criado há quase 2 décadas. Tal programa permite que os indocumentados obtenham o visto “U” se eles puderem provar que foram vítimas de um crime e estão cooperando com as autoridades de segurança na investigação e julgamento de um determinado caso.

As vítimas de crime devem obter um certificado do departamento de polícia como parte da aplicação.

O relatório do DOI cita que os policiais de Nova York atualizaram significativamente seu programa de certificação, mas fez 10 recomendações ao NYPD que visam a melhoria da transparência e formalização do processo de revisão.

“No ambiente atual, no qual a comunidade imigrante tem sido alvo de rumores e ataques, todos nós do departamento de segurança local temos trabalhado para garantir que os imigrantes, documentados e indocumentados, estejam protegidos e sintam-se seguros para comparecerem e denunciar crimes”, disse o comissário do DOI, Mark Peters. “Fortalecer o programa de visto “U” do NYPD ajuda New York City a conquistar esse objetivo”.

Carmen Maria Rey, diretora interina do Immigration Intervention Project no grupo Sanctuary for Families, disse que o programa de vistos especiais encoraja os imigrantes a denunciar casos de violência doméstica, atos de violência e tráfico humano.

“Trata-se realmente de uma ferramenta valiosa do cumprimento da lei”, disse ela. “Nós achamos que ele aumenta a segurança não somente para os imigrantes, mas todos os nova-iorquinos”.

Ray acrescentou que o aumento do interesse sobre o programa é responsável pelo aumento do número que imigrantes que buscam os certificados do NYPD. “Tem havido bastante diálogo nas comunidades imigrantes, dado o clima no país e o medo”, comentou.

Entretanto, ela frisou que o número de aplicações é ainda bastante pequeno considerando a quantidade de imigrantes que são vítimas de crimes.