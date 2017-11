Em ataque terrorista, homem mata oito pessoas em Nova York

Desde 2001, com ataques ao World Trade Center, população americana vive em estado de alerta

Um homem invadiu uma faixa de pedestres e ciclistas com uma pick-up em Lower Manhattan, Nova York, nesta terça-feira (31), deixando pelo menos oito mortos e feridos. O FBI, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, afirmaram que se trata de um ataque terrorista.

“Com base na informação de que dispomos no momento, trata-se de um ato de terrorismo (…) particularmente covarde”, disse o prefeito democrata durante entrevista coletiva, na qual lamentou “este dia muito doloroso para nossa cidade”, disse Blasio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, qualificou o homem como um “doente e perturbado”. “Em NYC parece ser outro ataque de uma pessoa muito doente e perturbada”, tuitou o presidente. “As autoridades acompanham isto de perto. NÃO NOS EUA!”

A porta-voz da Casa Branca Sarah Huckabee Sanders disse que Trump acompanha atentamente o caso e que “nossos pensamentos e orações estão com todos os afetados”.

O governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, descreveu o motorista como um “lobo solitário”. Segundo ele, “não há nada que sugira uma ampla conspiração”, embora tenha alertado que mais forças de segurança estarão nas ruas da cidade a partir de agora.

A Polícia local, por meio das redes sociais, que homem estava com réplicas de armas. “O veículo seguiu no sentido sul e atingiu outro veículo. O suspeito saiu do veículo, exibindo réplicas de armas de fogo e foi atingido por tiros disparados pelo Departamento de Polícia de Nova York”, acrescentou.

Segundo a emissora CNN, o homem teria gritado “Allahu Akbar” antes do ataque. O que significa “Deus é maior”, em árabe. Um grande número de viaturas foi deslocado para o local, onde fica o memorial dos atentados de 11 de setembro, entre as ruas West e Chambers.

Esse é o primeiro ataque com veículos nos Estados Unidos a deixar vítimas fatais. Ataques do tipo se multiplicaram a partir de meados do ano passado, quando um tunisiano usou um caminhão para matar 84 pessoas em Nice, na França, durante a celebração de 14 de julho.

Os EUA registraram dois casos antes, em 2006 e novembro de 2016, mas eles não deixaram vítimas fatais. O último grande atentado com veículo ocorreu em agosto, na Espanha, quando uma van avançou sobre uma multidão em uma área turística de Barcelona, deixando 13 pessoas mortas e 100 feridas.

Com uma população de 8,5 milhões de habitantes, Nova York, que costuma se manter em alerta de segurança elevado, é a capital financeira e do entretenimento dos Estados Unidos.