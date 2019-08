Empresário brasileiro na lista da Interpol, vive confortavelmente na Flórida

Arthur César de Menezes Soares Filho vive num condomínio de luxo fechado Key Biscayne, numa casa de US$ 5.3 milhões

O empresário Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido popularmente como “Rei Arthur”, devido aos contratos milionários fechados com o Estado do Rio de Janeiro, é acusado de ter sido o responsável na compra dos votos que levaram à escolha da capital fluminense para sediar as Olimpíadas 2016. Procurado pela Interpol, ele circula livremente pelas ruas de Miami (FL), onde vive luxuosamente. Além de estar incluído na lista de foragidos da Interpol, desde 2017, existe uma ordem de prisão no Brasil contra ele. Jornalistas do programa Fantástico o filmaram passeando tranquilamente pelas ruas da cidade ensolarada.

O Ministério Público Federal (MPF) pediu a extradição de Soares Filho ao Brasil, entretanto, as autoridades americanas não acataram a solicitação. O escândalo é investigado pela Operação Lava Jato e ele é acusado de envolvimento na “compra de votos” para que a Cidade do Rio de Janeiro fosse escolhida para sediar as Olimpíadas de 2016. A escolha resultou na liberação de bilhões de Reais em verba pública que financiaram a construção de instalações esportivas e ampliaram transportes de massa. As autoridades brasileiras calculam que as empresas de Arthur teriam faturado pelo menos R$ 3 bilhões (US$ 741 milhões) durante os governos de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão.

A equipe de reportagem do programa Fantástico perguntou a Soares Filho sobre as acusações, entretanto, ele preferiu manter-se em silêncio. Os advogados de defesa dele alegaram que não comentam processos judiciais em andamento.

O Fantástico revelou que há oito endereços com imóveis ligados ao nome de Rei Arthur, quatro deles são sedes de 14 empresas. Também há outros dois endereços ligados a ele, inclusive uma casa na estação de esqui em Aspen, também no Colorado, e um apartamento em Paris, na França.

Na época das denúncias da compra de votos, ele saiu de cena e transferiu as empresas para o nome dos filhos. Em Miami (FL), continua dando expediente na sala que funciona cinco de suas empresas, conforme mostrou a reportagem. O Ministério Público brasileiro chegou a pedir a prisão e extradição de Arthur Soares ao governo americano, mas diz que nunca teve uma resposta formal, apesar do nome dele estar na lista de procurados da Interpol. Arthur deixou o Brasil em abril de 2017 e, meses depois, foi expedido um mandado de prisão contra ele.