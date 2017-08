Esquina de Newark é oficialmente nomeada “Brazil Square”

O Conselho Municipal de Newark aprovou e a cerimônia ocorrerá no sábado, 2 de setembro

A tarde de quarta-feira (2) marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Ironbound, em Newark. O Conselho Municipal decidiu com 8 votos a favor e 1 ausência em permitir um 2º nome à esquina das ruas Chambers e Ferry, no coração do bairro, que agora em diante também será oficialmente “Brazil Square” (Praça Brasil). Há vários anos, o local tem sido o foco dos festejos do Dia da Independência do Brasil na região, que atrai visitantes vindos de várias partes de New Jersey e estados vizinhos, como Nova York, Pensilvânia e Connecticut.

O movimento a favor da mudança envolveu vários brasileiros da comunidade e foi liderado pelo mineiro José Moreira, proprietário do Restaurante Casa Nova e Casa Nova Grill e morador no bairro. Desde 2000, todos os anos ele realiza a “Esquina da Alegria”, na esquina das ruas Ferry e Chambers. Há 3 anos, Moreira conta com o apoio e coordenação da baiana Suzana Magda, criadora da tradicional “Lavagem da Rua 46”, em Manhattan (NY), durante a festa.

“Agora é oficial, todos nós brasileiros já podemos abrir a boca e dizer que temos uma rua em Newark com o nome do nosso amado Brasil. A Chambers Street agora tem o segundo nome, que se chamará ‘Brasil Square’, uma conquista para todos nós Brasileiros aqui nos Estados Unidos, na nossa amada Newark (NJ)”, celebrou Moreira.

A cerimônia oficial de nomeação e colocação da placa acontecerá no sábado, 2 de setembro, às 2:00 da tarde, 5 dias antes do Dia da Independência do Brasil, e contará com a presença da ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois (PSDB), que virá especialmente do Brasil para o evento, adiantou Moreira. Além disso, também estarão presentes representantes da Prefeitura de Newark.

A placa será fornecida pela própria Prefeitura de Newark e um engenheiro de tráfego determinará a melhor posição onde ela será instalada. A princípio, serão doadas 2 placas, uma como homenagem e a outra para ser instalada em um poste no local.

Moreira detalhou que a petição contou com o apoio da Vereadora Mildred Crump, que apresentou a proposta aos outros membros do Conselho Municipal.

“Graças à nossa querida presidente do Conselho Mildred Crump, quem apresentou a Resolução e a todos os outros vereadores que votaram a favor da nossa comunidade. Além disso, tivemos o apoio de sempre do nosso Prefeito Ras Baraka e de todas as outras pessoas que se empenharam a favor desse dia histórico e que ficará na história para sempre, até para os que nascerem daqui a 100 anos, verem escrito o nome Brasil na terra do Tio Sam, em 2017!”, comemorou Moreira.