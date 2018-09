Estudante brasileiro morto por tubarão será sepultado no Brasil

Arthur Médici nadava com um amigo numa praia em Cape Cod (MA) quando foi fatalmente atacado

O estudante de engenharia Arthur Médici, de 26 anos, planejava pedir a mão da namorada em casamento, antes de ser morto num ataque por um tubarão, no sábado (15). O jovem, morador em Revere (MA), havia encomendado recentemente alianças no Brasil para a namorada, Emily Rocha, relatou o amigo e irmão dela, Isaac Rocha, ao jornal The Globe. Ele planejava fazer o pedido na praia, detalhou.

“Eu era muito querido por todos. Todos aqueles que tiveram contato com ele o amavam e eram amados”, disse Isaac, acrescentando que Arthur “sempre lutou pelas coisas e pessoas que amava”.

O brasileiro morreu na tarde de sábado (15) depois de ser atacado por um tubarão quando estava sobre uma prancha em Cape Cod. Rocha relatou ao canal de TV WCVB que estava a poucos metros de distância do amigo quando escutou os gritos de Médici e nadou em direção a ele para socorrê-lo.

“Eu o vi afundar e quando ele voltou havia muito sangue e ele estava gritando”, relatou Isaac ao canal. “Eu o tirei para fora da água por aproximadamente 35 jardas (32 metros). Eu o levei para a areia, estava exausto, então, não pude mais carrega-lo. Após isso, eu peguei a tira da prancha, a tira da prancha dele e tentei amarrá-la de volta da perna dele para parar o sangramento”.

Testemunhas relatam que Arthur sofreu ferimentos graves em ambas as pernas. Ele recebeu massagem cardíaca (CPR) e foi transportado ao Cape Cod Hospital, onde faleceu, segundo a postagem do Departamento de Polícia de Wellfleet no facebook. O ataque ocorreu na proximidade de Newcomb Hollow Beach.

Isaac disse que a morte de Arthur abalou muito a namorada. A página do facebook de Médici indica que eles estavam juntos desde o final de 2016. “Eles estavam pensando em casamento e tudo aquilo. Isso é horrível”, disse ele a WCVB. “Nós o amamos tanto, ele era muito importante para nós”.

Foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/arthur-medicis-funeral, cujo o dinheiro arrecadado será usado para o velório, traslado e sepultamento de Arthur no Brasil, onde residem os pais dele. Na página da campanha, a família de Médici descreve a namorada dele como “uma estudante de medicina inteligente, generosa e com um futuro brilhante”. Até a tarde de terça-feira (18), haviam sido arrecadados US$ 29.094 do gol de US$ 25 mil.

. Velório nos EUA:

Na página do Facebook do Arthur foi postado que o funeral acontecerá hoje (19), a partir das 4:30 pm, seguido do culto fúnebre, às 7:30 pm, na Family United Methodist Church, na 493 Lincoln Avenue, em Saugus (MA).

Ele era estudante de Engenharia na Bunker Hill Community College. Arthur vivia com um casal de tios em Revere (MA) há cerca de 4 anos, segundo o The Globe. Os pais deles moram no Brasil.

“Filho… Você me deixou! Estou sem chão e sem vontade de viver. Agora nada tem significado para mim, pois esse Deus me tirou a razão do meu viver e minhas lágrimas estão secando. Estava lutando para te dar tudo e agora…. para quem vai ficar o que estava guardando para você? Não tenho vontade mais da vida, pois nada mais faz sentido… Eu te amo por toda a eternidade!”, postou Itamar Médici, pai do jovem, no Facebook.