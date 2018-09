Evento arrecada mais de US$10 mil para enviar corpo de brasileiro ao Brasil

No sábado, dia 1º, no rancho da New England Rodeo, localizado na cidade de Norton (Massachusetts), aconteceu um “Rodeio Beneficente” para arrecadar dinheiro para o translado do corpo do brasileiro Evaldo Silva “Dinho”. Ele morreu após cair de um touro e ser pisoteado pelo animal durante um treino na noite de quarta (29/08).

O valor da entrada foi de apenas US$10.00 para adultos e crianças de 8 a 15 anos pagaram somente US$5.00. O evento foi familiar e de acordo com a organização, as expectativas foram superadas. Um total de US$10,365.50 foi arrecadado.

“Queremos agradecer a todos que participaram ajudando nesta angariação de fundos, desde a bilheteria até a área de alimentação, vendas de camisetas, sorteios e doação, até os peões de touros, os trabalhadores que doaram o contracheque”, disse a NER em um comunicado.

A organização continua a receber doações e para mais informações, ligue no telefone 978-210-7952.

A MORTE

Na noite de quarta-feira, dia 29, o brasileiro Evaldo Silva, mais conhecido como “Dinho”, morreu após ser pisoteado por um touro. De acordo com as informações colhidas pelo jornal Brazilian Times, quando aconteceu o acidente, ele treinava em uma arena na cidade de Norton (Massachusetts) e se preparava para o seu próximo rodeio.

Um peão experiente, divertido e amigo de todos. Era assim como Dinho era definido pelos colegas e pessoas que o conheciam. Após cair do touro e ser pisoteado, ele se feriu gravemente e foi levado para um hospital de Rhode Island, onde foi declarado morto às 2:00 a.m. desta quinta-feira, dia 30.

A New England Rodeo, da qual o peão brasileiro fazia parte lamentou a morte de Dinho e destacou que “ele perdeu a vida fazendo o que mais ama”. Ainda em uma nota, a New England Rodeo afirmou que o brasileiro “foi um homem maravilhoso”.