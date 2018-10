Ex-imigrante nos EUA morre atropelado pelo filho da namorada em MG

Faisel Mohamed Ali foi atingido pelo carro de Caio César Pachego Tiago, que o confrontou ao saber que a vítima teria agredido a mãe dele

Na madrugada de quarta-feira (24), Faisel Mohamed Ali, de 32 anos, morreu após ter a motocicleta Honda Bros atingida na traseira pelo Toyota Corolla dirigido por Caio César Pacheco Tiago, de 32 anos. O incidente ocorreu na Rua Dona Zezé, no bairro Alto Limoeiro, em Patos de Minas (MG). Caio é filho da namorada de Faisel e foi ao local para tirar satisfações com ele, pois não se conformava com o fato de a mãe ter sido agredida fisicamente pela vítima.

Agentes da Polícia Militar foram acionados ao local e encontraram Faisel caído, inconsciente, no meio da rua. Ele apresentava um ferimento grave no crânio e sangramento na boca. A vítima foi levada a um posto SAMU, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, vindo a falecer. Já Caio apresentou-se voluntariamente a um posto da Polícia Militar, na Rua Ouro Preto. No local, ele relatou às autoridades que, através de uma informação passada por uma amiga da família, tomou conhecimento de que a mãe havia sido agredida pelo namorado. Inconformado com a notícia, ele teria esperado até que o casal regressasse a casa que a mãe mora, confrontou Faisel e o empurrou, fazendo com que ele caísse da motocicleta. A vítima levantou-se, montou novamente na motocicleta, saiu e parou alguns metros adiante. Caio então entrou no carro e também saiu, batendo na traseira da motocicleta pilotada por Ali.

A namorada de Faisel alegou aos agentes da PM no local que ela não havia presenciado o confronto e, inicialmente, não reconheceu que se tratava do filho dela. Ela acrescentou que minutos depois ouviu um barulho e, ao sair de casa, viu a vítima caída no meio da rua. Caio teria dito a uma testemunha que havia atingido acidentalmente a traseira da motocicleta de Ali, quando tentava ir atrás dele para tirar mais satisfações.

O corpo de Faisel Mohamed Ali foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas para autopsia, antes da liberação para sepultamento.

Antes de retornar ao Brasil, Faisel Mohamed Ali, natural de Patos de Minas (MG), viveu cerca de 6 anos nos EUA. Segundo fontes, ele morou nas cidades de Newark, no bairro do Ironbound, e Long Branch, onde trabalhou na construção civil. Ele deixou um filho de aproximadamente 6 anos nos Estados Unidos. Ainda conforme amigos, Ali teria sido deportado, retornado clandestinamente aos EUA e, aproximadamente 2 anos depois, deportado novamente ao Brasil. Um dos principais hobbies dele era pilotar motocicletas e ele participou de alguns clubes de motociclistas em New Jersey.

Vários amigos deixaram mensagens de carinho e pesar na página dele no Facebook.

“Descanse em paz meu amigo. R.I.P.” Postou Lainy Merndes.

“Meu deus que noticia triste. Descanse em paz meu amigo e que Deus te de um bom lugar”, postou Mahmoud Wael.

“Descanse em Paz!!” Postou Alencácia Silva.

“Não há volta e só força. Deus Altíssimo. Deus tenha misericórdia”, postou Shady Kandil, em árabe.

“Vai com Deus meu amigo lutamos muito não é verdade, mas Deus tem um tempo certo para cada um de nós. Minha família e eu sempre tivemos um carinho enorme por você e não me arrependo de nada que lutei com você. Vai em paz e que o pai celestial te encontre de braços abertos. Minhas condolências aos irmãos e familiares. Muito triste falar adeus”, postou Tatiane Almeida.

“Descanse em paz amigo”, Wanderley Costa.

“Meus sentimentos, que Deus conforte toda a família! O que aconteceu com ele? Lembro muito dele aqui em Long Branch”, postou Lorena Gonçalves.