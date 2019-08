  Família pede ajuda para encontrar adolescente brasileiro desaparecido em NJ

Polícia de West Long Branch está empenhada em descobrir o paradeiro do adolescente

A polícia de West Long Branch, New Jersey, está empenhada em descobrir o paradeiro do adolescente brasileiro Jhonathan Felipe De Oliveira Moraes , 14 anos, natural de São Gotardo-MG e residente naquela cidade.

Jhonathan foi visto pela última vez por volta de 8 PM da segunda-feira, 12 de agosto, quando saiu para colocar o lixo da casa na rua e não voltou para o interior da casa.

O adolescente chegou aos EUA aos 11 anos e vive com o pai Renato, a madrasta Quesia e duas irmãs. Ele acaba de concluir o ensino médio na Frank Antonides Middle School e iria começar os estudos no West Long Branch High School, já a partir de setembro.

“A Quésia deu pela falta dele e, depois de procurar pela rua, ligou para um tio dele, que me telefonou pedindo ajuda para encontrá-lo. Após procurarmos por toda a cidade, ligamos para o pai dele, de férias no Brasil, e fomos instruídos a procurar a polícia”, contou Nélio Gonçalves, um amigo da família. Os familiares deram também pela falta da bicicleta verde, com que ele costumava se locomover.

Agentes da polícia de West Long Branch levaram um cão farejador ao local e foram conduzidos pelo animal a um cemitério adjacente, mas quando chegaram à rua existente do outro lado deste, o animal parou, indicando que Jhonathan poderia ter entrado em um veículo que o teria levado dali.

A família está atordoada com o desaparecimento de Jhonathan e pede ajuda em forma de informações que possam levar até ele. O pai retornou imediatamente do Brasil, para tentar encontrar o filho e está empenhado em encontrá-lo, pedindo a toda a comunidade que ajude neste sentido de grande dificuldade.

A polícia local postou o desaparecimento do jovem brasileiro em seu site oficial e pede para que, quem tiver notícias do seu paradeiro, entre em contato pelo número 732-229-5000.