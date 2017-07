Família procura imigrante brasileiro desaparecido em Nova York

Igor Samuel Fernandes de Freitas Cardoso não se comunica com a família desde sexta-feira (21)

Desde a manhã de sexta-feira (21), familiares de Igor Samuel Fernandes de Freitas Cardoso, de 21 anos, natural de Timóteo (MG), morador em Newark, buscam desesperadamente o paradeiro do jovem. Ele teria sido encontrado na noite de quinta-feira (20), às 10:00 pm, vagando descalço e desorientado por uma rua em Manhattan (NY) e foi levado ao Hospital Metropolitan para atendimento médico. Na madrugada de sexta-feira, às 5:00 am, ele teria deixado o hospital e, desde então, o seu paradeiro é desconhecido.

Na tarde de terça-feira (25), a equipe de reportagem do BV conversou com Eder Pinheiro de Souza, parente de Igor e morador em Massachusetts. Ele detalhou que o jovem morava com o pai, Samuel Freitas, em New Jersey e trabalhava na construção civil em Nova York. Ele recentemente havia conhecido nas redes sociais a americana “Ashley Elizabeth” e planejava mudar-se para a Big Apple, onde dividiria um apartamento com amigos. Ashley teria buscado no Facebook o contato da mãe de Igor, Márcia Cardoso, residente em Timóteo, e a informado que ele não estava mais no hospital, pois havia deixado o local com “um irmão mais velho”, entretanto, o jovem não possui irmão mais velho nos EUA.

No Facebook, Eder postou o seguinte apelo: “Gente, este é meu primo. Estamos procurando pelo Igor Samuel Fernandes de Freitas Cardoso, ele está desaparecido desde o dia 20/07/2017. A última vez ele foi visto no Metropolitan Hospital em Manhattan (NY), se algum amigo tiver alguma informação, favor avisar a família urgente”.

Igor é residente legal permanente (portador do green card) e passava temporadas entre o Brasil e EUA, até que em janeiro de 2017 decidiu retornar a New Jersey para trabalhar. Ainda segundo Eder, o primo conversava diariamente por telefone com a mãe, portanto, a família no Brasil estranha a falta de contato.

Ainda na tarde de terça-feira (25), a equipe do BV conversou com Samuel Freitas, pai de Igor. Ele trabalha com entregas (deliveries) em Newark e relatou que a última vez que conversou com o filho foi na noite de quarta-feira (19). Samuel relatou que o jovem tinha o hábito de sair de madrugada com frequência e, às vezes, passar até dias fora de casa, portanto, decidiu ter uma conversa com ele. Na manhã de quinta-feira (20), Samuel ligou para o trabalho de Igor e foi informado que ele não havia comparecido. Na noite do mesmo dia, ele foi contatado pelas autoridades de Nova York comunicando-o que o jovem havia sido encontrado caminhando descalço e desorientado numa rua de Nova York e levado ao hospital para atendimento médico. Na manhã de sexta-feira (21), o hospital informou que Igor estava melhor e, portanto, tinha deixado o local. Desde então, ele não contatou os familiares, tanto no Brasil quanto nos EUA. Samuel especula que o filho esteja em companhia de amigos em Nova York.

“Todos os amigos dele são de Nova York. Ele vai muito para lá”, disse Freitas.

Na segunda-feira (24), Samuel preencheu o boletim de ocorrência (BO) na 3ª Delegacia em Newark. Ele foi informado pela polícia que, devido ao fato de Igor ser maior de idade, o jovem não pode ainda ser considerado desaparecido, mas que os detetives já iniciaram a investigação.

Informações que levem ao paradeiro de Igor Samuel Fernandes de Freitas Cardoso podem ser enviadas através dos tels.: (857) 236-3169, falar com Eder (EUA) ou 55-031-3849-4679 e 55-031-8898-9839, falar com Mayara Freitas (Brasil).