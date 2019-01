Filha de brasileira representará NJ em Congresso Nacional de Medicina

O evento é voltado exclusivamente para alunos de destaque (honors) que desejam se tornar médicos ou atuarem na área de pesquisa médica

Aos 14 anos, a adolescente Farah Crespo Mahmood, filha da imigrante Neide Crespo Mahmood, natural de Mimoso do Sul (ES), possui um currículo acadêmico e artístico impressionante. Apesar da pouca idade, a jovem, moradora em Palisades Park, representará a escola onde estuda e o estado de New Jersey no Congresso de Futuros Líderes Médicos em Boston, participou do America’s Got Talent na estação 13 em New York City, em fevereiro de 2017, e competiu na Columbia University num concurso de canto em nível nacional (NATS), na qual conquistou o 4º lugar na categoria dela. Além disso, ela ajuda a treinar o time juvenil de basquetebol na escola. Apesar de estar cursando o 9º ano escolar, na Northern Valley Demarest of Palisades Park, Farah já estuda 4 matérias adiantadas do High School (Ensino Médio).

“Ela é muito ativa e representa também a nossa garra de imigrante nesse país”, fala com orgulho Neide, que é casada com um psiquiatra paquistanês, pai de Farah. “Você tem que se preparar para as oportunidades e nunca esquecer as origens. Os filhos têm oportunidades, mas cabe aos pais, como adultos, guia-los”.

Apesar da vocação musical, ela estudou piano e canta, Farah sonha também em estudar Medicina e um dia atuar como neurocirurgiã. Apesar disso, ela não pensa em se afastar da música, uma de suas paixões. Como toda adolescente, ela tem amigos e gosta de se divertir, entretanto, o tempo dela é bem administrado e as prioridades são os estudos, esportes e trabalhos voluntários, os quais serão levados em conta no currículo quando chegar o momento de ingressar na universidade.

Entre 23 a 25 de junho, a jovem participará do Congresso de Futuros Líderes Médicos em Boston, na cidade de Lowell (MA). O evento é voltado exclusivamente para alunos de destaque (honors) que desejam se tornar médicos ou atuarem na área de pesquisa médica. O propósito do encontro é honrar, inspirar, motivar e direcionar os melhores estudantes dos EUA, que almejam tornarem-se médicos ou cientistas no ramo da Medicina, a manterem-se fiéis aos seus sonhos e prover-lhes caminhos, planos e recursos que os ajudem a conquistar seus objetivos.

A carta de recomendação de Farah foi assinada pelo Dr. Mário Capeccchi, recipiente do Prêmio Nobel de Medicina e diretor de Ciência da Academia Nacional de Futuros Médicos e Cientistas Médicos para representar New Jersey. A indicação foi o resultado da conquista escolar dela, potencial de liderança e determinação para servir a humanidade na área da Medicina. Durante o Congresso de 3 dias, Farah se juntará a outros estudantes de todas as partes dos EUA e ouvirá vencedores do Prêmio Nobel e da Medalha Nacional de Ciência palestrarem sobre avanços nas pesquisas médicas, conselhos de diretores de universidades de Medicina de excelência (Ivy League) sobre o que esperar no ambiente acadêmico. Além disso, os jovens ouvirão histórias contadas por pacientes que são exemplos de milagres médicos, serão inspirados por adolescentes prodígios na área médica, aprenderão sobre os avanços mais recentes e o futuro da Medicina e da tecnologia médica.

“Este é um momento crucial na América, pois precisamos de mais médicos e cientistas médicos que estejam mais preparados para o futuro que está mudando aceleradamente”, disse Richard Rossi, diretor executivo da Academia Nacional de Futuros Médicos & Cientistas Médicos. “Estudantes focados, brilhantes e determinados como Farah Mahmood são o nosso futuro e ela merece todo o apoio e direção que possamos conceder à ela”.