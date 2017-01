Filha desaparecida de brasileira pode estar com o namorado

Gabrielle Alves saiu de casa para visitar uma amiga internada em um hospital em Boston (MA)

A adolescente Gabrielle Alves, de 15 anos, moradora na cidade de Revere (MA), desaparecida desde 29 de dezembro, pode estar em companhia do namorado, Kyle Ward, de 18 anos, residente em Laconia (NH). As informações são do canal de TV 7 WHDH Boston.

Desde a tarde de 29 de dezembro, os pais de Gabrielle Alves, de 15 anos, natural de São Paulo, moradora em Revere (MA), buscam por seu paradeiro. Através de uma postagem no Facebook, a mãe da jovem, Dayanna Alves, relata que a filha foi vista pela última vez na cidade onde reside com a família. As informações são do jornal Brazilian Times.

Os pais de Gabrielle já notificaram a polícia local e os detetives responsáveis pelo caso pediram a ajuda da população na localização da jovem.

Segundo postagens na página de Dayanna no Facebook, Gabrielle saiu de casa às 5 horas da tarde em direção à estação de trem em Revere. Ela visitaria uma amiga internada em um hospital em Boston (MA), mas não chegou ao local. Ainda conforme Alves, sua filha pode estar nas imediações de New Hampshire, em Laconia, Manchester, North Hampton ou Exeter, embora ela não tenha detalhado porque a jovem estaria nesses locais.

“Oi, boa tarde a todos. Sou a mãe da Gabrielle Alves; a menina que está desaparecida. Venho por meio deste agradecer as pessoas que estão ajudando de todas as maneiras possíveis. Há pessoas que estão dizendo que a minha filha apareceu e eu não estou comunicando. Por favor, a essas pessoas nem tenho nem palavras porque quando ela aparecer eu e as pessoas que estão ajudando avisarão a todos. Muito obrigado (a)”, postou Dayanne em sua página no Facebook.

“Vamos ajudar a encontrar esta menina e trazer paz ao coração dessa mãe. O nome dela é Gabrielle Alves, de 15 anos, e está desaparecida desde quinta feira (29). A última vez em que ela foi vista estava indo para a estação de trem em Revere (MA) para simplesmente visitar a amiga dela no hospital em Boston, mas nunca chegou lá e nem voltou para casa. Estamos desesperados; já fomos à polícia e nos disseram que teríamos que ter paciência e esperar em casa. Ela pode estar aqui em Massachusetts ou New Hampshire e região”, postou Sofia Vilares.

Outras postagens no Facebook sugerem que a adolescente possa estar em companhia do namorado.

Qualquer informação que leve ao paradeiro de Gabrielle Alves pode ser enviada ao Sargento Bruzzese através do tel.: (781) 286-3558.