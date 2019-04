Genro de Trump quer aumentar a imigração legal no país

As discussões começaram em janeiro, quando Jared Kushner começou a organizar uma série de reuniões com dezenas de grupos de ativistas

Mesmo o Presidente Donald Trump ameaçando fechar a fronteira dos EUA com o México, a administração dele está silenciosamente trabalhando num plano de expansão de algumas formas de imigração legal para o país. Jared Kushner, genro e conselheiro de Trump, vem trabalhando há vários meses numa proposta que poderia aumentar a entrada anual nos EUA de trabalhadores pouco e muito qualificados, informaram pessoas ligadas ao assunto ao website Político.

A negociação silenciosa para permitir a entrada de mais imigrantes legais nos EUA contrasta profundamente com os esforços cada vez mais dramáticos de Trump no combate à imigração clandestina. Ele comenta o assunto diariamente e o considera uma crise nacional. Entretanto, ele mesmo tem dito publicamente que também apoia níveis mais altos de imigração legal, uma prioridade geralmente apoiada pelos ramos comercial/industrial/tecnológico que têm frequentemente enfrentado dificuldades em encontrar mão-de-obra qualificada.

As discussões começaram em janeiro, quando Kushner começou a organizar uma série de reuniões com dezenas de grupos de ativistas, incluindo organizações comerciais e agricultoras. Alguns deles, embora nem todos, apoiam abertamente a expansão do sistema legal de imigração. Tais reuniões continuaram até recente semanas com um grupo de 4 pessoas na Casa Branca liderado por Kushner e que poderá resultar numa proposta apresentada ao Congresso ainda no verão.

Trump encarregou pessoalmente Kushner, que com sucesso criou em dezembro um compromisso com relação à reforma do sistema criminal, mas que ainda enfrenta dificuldades em apresentar um plano de paz para o Oriente Médio, de priorizar a imigração legal. Entretanto, trata-se de um grande desafio, pois exige uma lei federal sobre um tema que é polêmica no Congresso nos últimos anos.