Geraldo Magela celebra 27 anos de carreira com show em Newark

Irreverente, o “Ceguinho” apresentará o espetáculo ‘Cegos, Mancos e Loucos’ no restaurante Delícias de Minas

Na sexta-feira (16), às 8:30 pm, o comediante mineiro Geraldo Magela, popularmente conhecido como o “Ceguinho”, celebrará 27 anos de carreira no restaurante Delícias de Minas, no bairro do Ironbound, em Newark. Sempre irreverente, ele não encara a deficiência visual de forma negativa e conquista cada vez mais fãs com o seu talento e bom humor. Desta vez, o comediante apresentará o espetáculo “Cegos, Mancos e Loucos”, que promete arrancar gargalhadas da plateia. Esta é a 3ª vez que ele se apresenta no restaurante Delícias de Minas. Os ingressos custam US$ 25. Reservas pelo tel.: (973) 589-1920.

Ao longo de quase três décadas de carreira, Magela leva a alegria aos palcos do Brasil e exterior, entretanto, o início não foi nada fácil para o comediante. “Foi difícil, mas também muito gratificante. Eu superei todos os obstáculos, meu sonho era só ser radialista, entretanto, sendo cego, sempre as portas se fecharam até que tive a oportunidade

que me foi dada pelo melhor radialista de Minas (Gerais) na época, o Aldair Pinto. Quando todos tinham preconceito, ele foi maravilhoso e passei a trabalhar no programa dele, a partir daí as coisas foram ficando mais fáceis”, relatou ele à equipe de reportagem do BV no aniversário de 25 anos de carreira, em 2015.

Apesar de acreditar em seu potencial, Geraldo relatou que enfrentou preconceito pelo fato de ser cego e, quando visitava as rádios locais em busca de emprego, muitos duvidavam de seu talento como radialista. “Foi sempre, quando chegava a uma emissora de rádio querendo emprego, eles achavam que estava lá pedindo esmola, que estava vendendo rifa,

nunca que eu queria trabalhar como locutor. Falavam: Se você é cego, como quer trabalhar em rádio? Eu falava: Mas eu falo é com a boca!” recordou.

Em 2014, a estreia do comediante em Newark reuniu um grande público brasileiro e, na ocasião, ele conquistou ainda mais fãs. Em 2018, ele espera uma plateia ainda maior. “Foi maravilhoso! Não imaginava tanto carinho, as pessoas gargalhavam do início ao fim de uma maneira que me surpreendeu! Foi emocionante pra mim, com certeza!”

No retorno à Newark, Magela brindará os fãs saudosos de seu talento humorístico com o espetáculo “Cegos, Mancos e Loucos”.

Na ocasião, durante a despedida da entrevista, Geraldo deixou um recado carinhoso para os fãs. “Um abraço a todos e espero que todos estejam lá me recebendo com muito

carinho. Agradeço antecipadamente”, concluiu.

O “Ceguinho” celebrará 27 anos de carreira na Sala Ciano Silvino, do restaurante Delícia de Minas, localizado na 168 McWhorter St., no bairro do Ironbound, em Newark.