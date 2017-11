ICE ajuda autoridades brasileiras a prenderem 108 pedófilos

Os detidos estavam envolvidos em disseminação de pornografia infantil e pedofilia na internet

A operação Luz da Infância, uma das maiores ações de combate à pedofilia no mundo, cumpriu 157 mandados de busca e apreensão em 24 estados e no Distrito Federal.

A ação, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp), resultou em 108 prisões, até o início da tarde de 20 de outubro.

Os presos estavam envolvidos em disseminação de pornografia infantil e pedofilia na internet e, em alguns casos, eram também os responsáveis pela produção do material.

Durante seis meses, cerca de 1,1 mil policiais trabalharam na ação coordenada pela Diretoria de Inteligência da Senasp, junto às polícias civis e agências de inteligência das secretarias estaduais de segurança pública.

O trabalho foi realizado com a cooperação da Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil e da representação do Departamento de Imigração dos EUA em Brasília (US Immigration and Customs Enforcement – ICE).

. Luz na Infância:

A internet facilita a conduta criminosa e, em geral, os envolvidos agem em ambientes escondidos nas redes. Segundo o ministério, a operação se chama Luz na Infância por “propiciar às crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual o resgate da dignidade, bem como tirar esses criminosos da escuridão, para que sejam julgados à luz da Justiça”.