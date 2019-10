ICE utiliza perfis falsos no Facebook para monitorar indocumentados

As autoridades federais usaram contas falsas para atrair imigrantes suspeitos de estarem indocumentados nos EUA

Os agentes do Departamento de Alfândega & Imigração (ICE) estaria utilizando uma nova estratégia para planejar a realização de batidas: O Facebook. As autoridades federais usaram contas falsas na rede social para monitorar imigrantes suspeitos de estarem indocumentados e atraí-los para as batidas em 2019. Um artigo no jornal The New York Times detalhou como os agentes do ICE utilizaram o Facebook e outras redes sociais para realizar uma série de detenções em Oregon no último verão.

Numa situação, conforme o artigo, uma mulher indocumentada chamada Gladys Diaz Tadeo fez uma postagem privada no Facebook num grupo de compra/venda/troca para divulgar o serviço de fabricação de piñatas que ela administrava com as três filhas. No dia seguinte, um internauta utilizando um nome “hispânico” e a imagem de um cão respondeu a postagem de Gladys. Na ocasião, os dois combinaram encontrarem-se num banco local para a transação de venda da piñata, relatou o NYT. Entretanto, quando a imigrante chegou à agência bancária, dois agentes do ICE a estavam esperando e a algemaram. Ela foi deportada ao México 3 semanas depois. O perfil que respondeu a postagem dela no Facebook foi aparentemente apagado poucos dias depois da prisão dela.

Esta não foi a primeira vez em que agentes do ICE utilizaram perfis falsos nas redes sociais para realizar detenções. Desde 2015, o órgão utilizou um número considerável de telefones falsos para atrair estudantes indocumentados durante uma batida em Michigan, publicou o jornal Guardian. A prática viola as regras do Facebook, a qual proíbe comportamento “não autêntico”, incluindo a utilização de contas com nomes falsos ou contas que enganem as pessoas.

. Facebook reage:

A administração do Facebook não concorda com o plano das autoridades migratórias dos EUA de criar perfis falsos na rede social para investigar estrangeiros que aplicam para vistos. A rede informou que o Departamento de Segurança Nacional (DHS) estaria violando suas regras se os agentes do Departamento de imigração (ICE) ou Departamento de Cidadania & Serviços Migratórios (USCIS) criarem perfis falsos para monitorar as pessoas que aplicam para vistos, residência legal permanente (green card) e cidadania.

No final de agosto, o DHS suspendeu a proibição da criação de perfis falsos nas redes sociais. O fato ocorreu depois que os EUA decidiram exigir que todos requerentes de vistos informassem os nomes deles nas redes sociais durante os últimos 5 anos. O USCIS alegou que a criação de identidades falsas facilitaria para os investigadores descobrirem sinais de fraude ou questões de segurança quando permitir a entrada de alguém no país.

“As autoridades de segurança, como qualquer um, são obrigadas a usar seus nomes verdadeiros no Facebook e nós tornamos essa política clara. Operar contas falsas não é permitido e nós agiremos contra qualquer conta que viole isso”, disse Sarah Pollack, porta-voz da rede social.

A criação de perfis falsos é também contra as diretrizes do Twitter, mas informou que ainda está revisando as regras do DHS. Os agentes não estão permitidos a adicionar ou sequer seguir os indivíduos que eles estiverem investigando. Eles podem somente olhar postagens públicas e detalhes do perfil, mas não interagir com as pessoas. A forma com que os agentes investigam indivíduos não importa, embora: A questão é que eles ainda terão que criar contas falsas.

Não foi informado se o Facebook planeja impedir que as autoridades criem identidades falsas. Ultimamente, a rede social vem cancelando em massa identidades falsas. No início de 2019, foram canceladas 2 bilhões de contas somente no 1º trimestre.