Igor Samuel está internado em hospital de Nova York

O jovem desaparecido havia sido transferido do Hospital Metropolitan para o Harlem Hospital Center

Na tarde de quarta-feira (26), os familiares de Igor Samuel Fernandes de Freitas Cardoso, de 21 anos, morador em Newark, respiraram aliviados ao saber que o jovem está internado no Harlem Hospital Center, em Nova York. Ele estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (20), depois de ser encontrado vagando descalço e desorientado numa rua da Big Apple e encaminhado ao Hospital Metropolitan. Na ocasião, o hospital informou ao pai do jovem, Samuel de Freitas, que Igor tinha sido liberado na madrugada de sexta-feira (21), às 5:00 am, quando na realidade ele foi transferido para o Harlem Hospital Center, onde se encontra internado no momento.

. Confusão na tradução?!

Na tarde de quarta-feira (26), a equipe de reportagem do BV conversou novamente com Samuel. Ele detalhou que a mãe de Igor, Márcia Cardoso, telefonou do Brasil informando-lhe que o jovem na realidade nunca tinha sido liberado do Hospital Metropolitano e sim transferido para o Harlem Hospital Center. Freitas trabalha realizando entregas (deliveries) em Newark e adiantou que, assim que terminasse o turno no trabalho, iria diretamente à Nova York para ver o filho e o obter mais informações sobre o mal-entendido.

“O hospital (Metropolitan) não deu a informação correta”, disse Samuel, que não fala inglês.

A equipe do BV tentou, também na tarde de quarta-feira (26), contar Márcia Cardoso em Timóteo (MG), mas não obteve sucesso. Então, o jornal contatou outro parente de Igor, Eder Pinheiro de Souza, morador em Massachusetts, que confirmou o encontro do jovem pelos familiares.

. Onda de boatos:

Na tarde de terça-feira (25), a equipe do BV conversou com Eder Pinheiro de Souza, parente de Igor e morador em Massachusetts. Ele detalhou que o jovem morava com o pai, Samuel Freitas, em New Jersey e trabalhava na construção civil em Nova York. Ele recentemente havia conhecido nas redes sociais a americana “Ashley Elizabeth” e planejava mudar-se para a Big Apple, onde dividiria um apartamento com amigos. Ashley teria buscado no Facebook o contato da mãe de Igor, Márcia Cardoso, residente em Timóteo (MG), e a informado que ele não estava mais no hospital, pois havia deixado o local com “um irmão mais velho”, entretanto, o jovem não possui irmão mais velho nos EUA. Na realidade, ele havia sido transferido para o Harlem Hospital Center.

No Facebook, Eder postou na ocasião o seguinte apelo: “Gente, este é meu primo. Estamos procurando pelo Igor Samuel Fernandes de Freitas Cardoso, ele está desaparecido desde o dia 20/07/2017. A última vez ele foi visto no Metropolitan Hospital em Manhattan (NY), se algum amigo tiver alguma informação, favor avisar a família urgente”.

. Apegado à família:

Igor é residente legal permanente (portador do green card) e passava temporadas entre o Brasil e EUA, até que em janeiro de 2017 decidiu retornar a New Jersey para trabalhar. Ainda segundo Eder, o primo conversava diariamente por telefone com a mãe, portanto, a família no Brasil estranhou a falta de contato. Em virtude disso, Márcia recorreu às redes sociais na busca pelo paradeiro do filho. Ainda nas redes sociais, os familiares agradeceram o apoio recebido da comunidade durante a procura pelo jovem.

. Brasileiro encontrou o jovem:

Um brasileiro que trabalha em um hospital na Flórida leu as postagens que circulavam pelas redes sociais e resolveu ajudar a família de Igor. Após contatar o Hospital Metropolitan, ele descobriu que o jovem havia sido transferido, na madrugada de sexta-feira (21), ao Harlem Hospital Center, onde foi encaminhado ao Centro Psiquiátrico, informou Eder.