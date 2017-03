Igreja mexicana chama de “traidor” quem trabalhar em muro de Trump

A Arquidiocese do México, em seu editorial, encorajou o governo a penalizar as companhias nacionais que ajudarem na polêmica construção

A maior arquidiocese no México disse que qualquer cidadão do país que ajudar a construir o polêmico muro prometido pelo Presidente Donald Trump ao longo da fronteira serão “traidores imorais”. No domingo (26), o editorial “Desde la fé”, uma publicação semanal da arquidiocese, encorajou o governo a penalizar as empresas que planejarem lucrar com a construção.

“Qualquer companhia que planeja investir no muro do fanático Trump seria imoral, mas, acima de tudo, os acionistas e proprietários seriam considerados traidores da pátria”, publicou o editorial.

“Na prática, se candidatar a um projeto que é uma afronta séria à dignidade está dando um tiro no próprio pé”, acrescentou, frisando que o muro alimentaria o preconceito e discriminação.

O editorial também acusou o governo de responder “suavemente” com relação às empresas no país que estão avaliando trabalhar no projeto visando lucro.

Um porta-voz da Arquidiocese, com sede na Cidade do México e presidida pelo Cardeal Norberto Rivera, o líder católico mais proeminente do país, disse que o editorial representa a visão da diocese.

Na terça-feira (21), Idelfonso Guajardo, secretário da Economia no México, disse que não seria do “interesse” de companhias nacionais ajudarem a construir a estrutura polêmica.

A fabricante de cimento Cemex anunciou estar disposta a prover materiais para o muro, mas que não ajudaria a construí-lo. O Grupo Cementos de Chihuahua, outra companhia de materiais de construção, também expressou interesse em trabalhar no projeto.

Desde o início de sua campanha política, Trump tem prometido construir uma barreira entre os EUA e o país vizinho; na tentativa de conter a imigração clandestina. Ele tem dito repetidamente que o México pagará pelo muro; o que o governo mexicano tem negado categoricamente.