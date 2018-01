Imigração checará placas de carro em todos os EUA

O ICE assinou um contrato com a Vigilant Solutions e teve à uma base com mais de 100 bilhões de dados de placas automotivas

O Departamento de Imigração (ICE) ganhou oficialmente acesso ao arquivo de dados nacional de reconhecimento de placas automotivas, conforme um contrato assinado no início de janeiro. O sistema concede ao órgão acesso a bilhões de dados e poderes novos para localização em tempo real, provocando preocupação entre os ativistas defensores das liberdades civis. A fonte dos dados não foi citada no contrato, mas um representante do ICE detalhou que os dados são oriundos da Vigilant Solutions, uma rede líder de reconhecimento e recolhimento de dados de placas automotivas.

“Como a maioria dos outros órgãos de segurança pública, o ICE usa as informações obtidas através dos leitores de placa como mais uma ferramenta no apoio às investigações”, disse o porta-voz Dani Bennett. “O ICE não está tentando construir uma base de dados com as placas e não coletará ou compartilhará nenhum dado com bases de dados públicas ou privadas através desse contrato”.

Contatada pelo website The Verge, a Vigilant Solutions não confirmou qualquer contrato com o ICE. “A política da Vigilant Solutions é não compartilhar detalhes contratuais”, informou a companhia através de um comunicado. “Trata-se de um acordo padrão entre a nossa companhia, parceiros e clientes”.

Enquanto armazena fotos; a Vigilant Solution montou um arquivo com mais de 2 bilhões de imagens de placas automotivas ao receber dados de parceiros como agências de recuperação de veículos e outros grupos privados. Além disso, a Vigilant tem parceria com departamentos de polícia locais, coletando ainda mais dados através das câmeras instaladas em viaturas. O resultado é uma rede que gera até 100 milhões de imagens mensais, cada uma delas com a data, horário e coordenadas do GPS das imagens.

Os agentes do ICE poderiam utilizar a base de dados de várias formas. Uma busca histórica permitirá saber cada lugar que uma determinada placa esteve nos últimos 5 anos, ou seja, um arquivo detalhado dos movimentos feitos pelo alvo escolhido. Esses dados podem ser para encontrar a residência de alguém ou até mesmo pessoas associadas se um determinado veículo for localizado num estacionamento específico.

“Saber as localizações prévias de um veículo poderá ajudar a determinar o paradeiro de pessoas sujeitas a investigações criminosas ou estrangeiros que são prioridade para facilitar a detenção e deportação”, explicou um funcionário do órgão. “Em alguns casos, quando as dicas não resultam em nada, a disponibilidade de outros dados pode ser a única forma possível de encontrar um indivíduo”.

Além disso, os agentes do ICE podem receber e-mails de alerta instantâneos todas as vezes que um arquivo de novo de uma determinada placa é encontrado; através de um sistema conhecido internamente como “hot List”. O sistema permite a inclusão na lista de 2.500 placas de uma só vez.