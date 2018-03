Imigrante luta para recuperar filhos sequestrados pelo ex-marido

Divorciados, o ex-marido de Gabriela pegou os 2 filhos para passar o fim de semana, entretanto, viajou com as crianças ao Brasil

Desde dezembro de 2017, a brasileira Gabriela (o sobrenome foi omitido), residente em New Jersey, vem tentando readquirir a guarda dos filhos. Ela é mais uma dos inúmeros cônjuges e ex-cônjuges que foram vítimas do sequestro internacional de menores nos Estados Unidos. No caso dela, o ex-marido pegou os filhos para passar o final de semana, mas, ao invés disso, viajou com as crianças para o Brasil.

Atualmente, Gabriela conta com as autoridades americanas na luta para reaver a guarda dos filhos, ambos nascidos nos EUA. Somente o Departamento de Estado pode interceder com um governo estrangeiro. O processo é feito através da Convenção de Rapto de Haia de 1980; um acordo assinado por 73 países, incluindo os EUA e o Brasil.

“Caso um dos pais sequestra uma criança num país que é parceiro na Convenção de Haia, nós trabalhamos com aquele país para o retorno dessa criança ao local de residência habitual”, explicou um representante do Departamento de Estado. “Um tribunal no país de residência habitual poderá, então, resolver a questão da custódia”.

. Campanha beneficente:

Na segunda-feira (19), a internauta Amanda Silva, moradora em Newark, lançou no website GoFundMe.com a campanha: https://www.gofundme.com/HelpGabiHaveHerKidsBack, cujo objetivo é arrecadar US$ 8 mil para arcar com os custos dos advogados nos EUA e Brasil. Até a tarde de sexta-feira (23), haviam sido angariados US$ 120.

“No dia 16 de dezembro, o pai dos meus filhos era suposto passar um fim de semana com as crianças; como direito de qualquer pai. Porém, no domingo 18, (ele) era suposto entregar meus filhos. Mas, o pai me enviou uma mensagem dizendo que não estava mais aqui. Que se eu quisesse meus filhos, eu arrumasse as minhas coisas e fosse embora para o Brasil. Eu e ele somos divorciados, ele não aceitou a separação e me obrigou por tempos a voltar para o Brasil e continuar vivendo (conforme) suas vontades.

No Brasil, eu não tenho condições de viver sozinha com 2 filhos. Ele me quer vivendo do jeito dele. Sendo humilhada como sempre fui. Eu não posso voltar! Hoje, ele está buscando a guarda dos meus filhos. E única pessoa (entidade) que pode lutar para ter meus filhos novamente é os Estados Unidos que hoje está lutando por mim no Brasil. Tenho fé e esperança de tê-los novamente em meus braços. Tenho trabalhado noite e dia para conseguir manter todas as minhas despesas. Mas, é muito mais do que eu aguento, pois os advogados são muito caros e eu pago aqui e no Brasil. Fora minhas despesas e as despesas que o meu ex-marido deixou. Eu preciso de ajuda! E uma amiga de um grande coração fez esse carinho para me ajudar.

Peço que orem por mim, pois as forças vão diminuindo. Eu preciso de ajuda não apenas em dinheiro, mas em oração também. Se tiver como ajudar em conhecimentos; também vou ficar muito agradecida. Deus abençoe a todos”, postou Gabriela no GoFundMe.com.