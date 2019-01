IRS alerta para golpes de telefonemas falsos

O número indicado no caller ID faz parecer que seja o 1-800 original do Seguro Social

A administração do Seguro Social (SSA) emitiu um alerta com relação a um golpe depois de ter recebido várias denúncias de que ladrões estão telefonando para pessoas alegando que representam o órgão. O número indicado no caller ID faz parecer que seja o 1-800 original do Seguro Social.

Apesar de o alerta sobre o golpe tenha sido emitido inicialmente no mês passado pelo escritório do Inspetor Geral, a AARP da jurisdição de New Jersey contatou seus membros semana passada para alertá-los sobre qualquer ligação feita por alguém alegando ser representante do Seguro Social. Alguns dos falsários tentam intimidar as pessoas com ameaças de leva-las ao tribunal devido a problemas falsos nas contas.

“Infelizmente, os golpistas tentarão de tudo para enganar e prejudicar pessoas inocentes, incluindo amedrontando-as para pensarem que algo está errado com as contas do Seguro Social delas e que, por isso, podem ser presas”, disse a inspetora geral do Seguro Social, Gale Stallworth Stone, através de um comunicado. “Nós continuaremos a monitorar esses esquemas e alertar os moradores para que eles estejam à frente desses ladrões”.

Os funcionários do Seguro Social algumas vezes contatam as pessoas por telefone, disse Stone. Entretanto, geralmente para problemas menos graves e o número que aparece no caller ID dos beneficiários é o: 1-800-772-1213.

“Entretanto, os funcionários do SSA nunca te ameaçarão para obterem informações; eles não dirão que você corre o risco de ser preso ou outra ação se você não fornecer informação”, disse a administração do Seguro Social num comunicado à imprensa. “Nesses casos, essas ligações são fraudulentas e você deve simplesmente desligar”.

Denúncias da fraude foram feitas de todas as partes dos EUA. Qualquer pessoa que receber uma ligação telefônica fraudulenta pode denunciá-la ao escritório do inspetor geral: 1-800-269-0271 ou no website: olg.ssa.gov/report