Ivanka Trump pode ser indiciada por fraude fiscal na posse do pai

A filha do Presidente Trump estava envolvida na negociação do preço que o Trump Hotel cobrou do 58º Comitê Presidencial Inaugural

Durante o planejamento, Ivanka Trump, a filha mais velha do Presidente Donald Trump e executiva sênior da Organização Trump, estava envolvida na negociação do preço que o hotel cobrou do 58º Comitê Presidencial Inaugural no aluguel do espaço para eventos. Outro planejador chefe da cerimônia enviou um e-mail a Ivanka e outros na companhia para “expressar a minha preocupação” de que o hotel estava superfaturando nos espaços para o evento, frisando a possibilidade do que poderia acontecer “quando isso fosse auditado”. Caso o hotel de Trump tenha cobrado mais que o valor regular de outros eventos, isso poderia ser considerado fraude fiscal. Os pagamentos do Comitê Presidencial Inaugural à Organização Trump e Ivanka Trump ainda não foram divulgados ou liberados para arquivos públicos. Publicou, em dezembro de 2018, o jornalista Jason Easley do PoliticusUSA.com.

Como o Comitê Inaugural administrou o gasto de todo o dinheiro permanece um mistério, mais de 3 anos após a realização do evento. Apesar de grupos que apoiam assuntos e candidatos políticos devem detalhar publicamente os gastos, um comitê inaugural é exigido listas somente os 5 contratados principais, portanto, isso deixa US$ 40 milhões sem serem declarados.

O esquema parece ser extremamente básico. Os Trumps angariaram o dinheiro para a cerimônia inaugural e, então, direcionaram essa verba através da Organização Trump de volta para os bolsos deles. Ivanka Trump era executiva da Organização Trump e ao mesmo tempo executiva do Comitê na equipe de transição. Ela parece ter superfaturado o espaço no Trump Hotel, violando as leis tributárias, com a família Trump recebendo o lucro.

O Comitê Inaugural está sob investigação criminal, pois parece que os doadores deram dinheiro em troca de políticas da nova administração e que as doações foram diretamente para os bolsos de Donald e Ivanka Trump. Brevemente, a população dos EUA poderá estar entoando “lock her up” (prenda-a) enquanto ela é acusada de crimes financeiros e fiscais.