Jovem brasileiro é encontrado morto em New Jersey 

Amigos realizarão um jantar beneficente em prol de Robson Sabbadini no Casa Nova Grill em Newark

Na quinta-feira (6), das 7:00 pm às 9:00 pm, será realizado no restaurante Casa Nova Grill um jantar beneficente em prol de Robson Sabbadini, de 26 anos, natural do Espírito Santo. As doações arrecadadas serão utilizadas para o funeral nos EUA e o traslado do corpo do jovem para sepultamento no Brasil. O Casa Nova Grill fica localizado na 264 Ferry St., no bairro do Ironbound, em Newark.

Segundo fontes, Robson sofria de depressão e ser automedicava, provavelmente, sofrendo um “enfarto químico” pela mistura de remédios. Na noite de sexta-feira (30), o jovem foi encontrado desacordado no banheiro da casa onde morava, no bairro do Ironbound, em Newark, depois que o irmão, Robert, chegou do trabalho. A ambulância foi acionada, mas os paramédicos enviados ao local constataram que nada mais poderia ter sido feito, depois de ele não ter respondido às massagens cardíacas (CPR). Ele vivia há aproximadamente 10 anos nos Estados Unidos.

Alguns brasileiros relataram à equipe de reportagem do BV ser relativamente comum o automedicamento entre os imigrantes. A automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas pode trazer consequências mais graves do que se imagina. O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença, uma vez que a utilização inadequada pode esconder determinados sintomas. Outra preocupação em relação ao uso do remédio refere-se à combinação inadequada. Neste caso, o uso de um medicamento pode anular ou potencializar o efeito do outro. O uso de remédios de maneira incorreta ou irracional pode trazer, ainda, consequências como: reações alérgicas, dependência e até a morte.

“Infelizmente, o Robson partiu deixando em todos grande vazio; um menino alegre e que sempre fazia de tudo para fazer todos sorrirem. Infelizmente, todos nós sabemos que quando se trata de morar fora e ter família no Brasil é muito difícil quando acontece esse tipo de coisa. Então, nosso grande amigo (José) Moreira mais uma vez abre as portas do Casa Nova Grill para um jantar beneficente para que (assim) possamos nos unir e ajudar no traslado do corpo para o Brasil para que a mãe dele possa se despedir do filho. Além disso, para que possamos realizar um funeral aqui para os amigos também terem a oportunidade de dizer o último adeus a ele. O valor é US$ 20 cada ingresso e o jantar será realizado no dia 6 de dezembro no Casa Nova (na) Ferry St., de 7 pm às 9 pm, todo o dinheiro aqui será transferido diretamente para o Robert, irmão dele, para que possamos ajuda-lo nesse momento tão difícil. Desde já agradecemos”, postou a internauta Silvia Mendes no Facebook.

. Campanha beneficente:

No sábado (1), foi iniciada no website GoFundMe.com uma campanha beneficente: https://www.gofundme.com/robson?member=1232990&fbclid=IwAR1vXThyjGxfWcS1JQBrZ3v7LpOHkBFeyjdpEl_ywxPvRYxd3aTiu_uID_g, cujo objetivo é angariar US$ 6 mil. Até a tarde de segunda-feira (3) foram arrecadados US$ 4.665.

Vários internautas deixaram mensagens de carinho e pesar no GoFundMe.com:

“Lamentamos muito mesmo pela perda do Robson. Que Deus dê muita força para a família nesse momento tão difícil. Qualquer mãe sabe o quão difícil deve está sendo pra mãe e também para o Robert. Meu coração doe muito só de imaginar! Mas uma vez lamentamos muitíssimo!” Postaram Erik e Raabe Gallego.

“Eu também sou mãe e imagino a dor que essa mãe está passando! Meus sentimentos! Todos unidos; vamos conseguir ajudar essa família a passar por esse momento difícil”, postou Kallyne Silva.

“Que não falte luz para Robson na casa do Senhor, Força Robert”, postou Nielsen Brunoro.

“Meus sentimentos para a família e amigos!” Postou Izabella Moura.