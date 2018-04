Ladrão que roubou Joalheria Vinhas pega 18 anos de prisão

Orlando Nieves Velez também foi condenado a 5 anos de liberdade condicional, após cumprir pena, e pagar US$ 95 mil de restituição

Na quarta-feira (11), o réu Orlando Nieves Velez, de 30 anos, foi sentenciado a 216 meses de prisão (18 anos) de detenção por ter roubado à mão armada em 2016 a joalheria Vinhas, localizada na Ferry Street, no bairro do Ironbound, em Newark, e roubado um carro. O resultado do julgamento foi anunciado pelo Promotor Público Craig Carpenito.

Orlando, também morador em Newark, assumiu a culpa perante a Juíza Distrital Claire C. Cecchi com relação à acusação de roubo na categoria Hobbs Act, roubo de automóvel e o uso de arma para cometer um crime violento. A Juíza Cecchi impôs a sentença durante a audiência final na Corte Federal de Newark.

Em 1 de dezembro de 2016, Orlando roubou a joalheria à mão armada. Durante o roubo, ele encostou o revólver na nuca de um funcionário e ameaçou atirar se os outros funcionários não entregassem a ele joias. Após sair da loja com mais de US$ 20 mil em joias, Velez parou na frente de um Nissan Altima 2006, de cor bege, apontou a arma ao motorista e ordenou que ele saísse do carro. Ele atirou para o alto antes de fugir no Altima. Posteriormente, o veículo foi encontrado abandonado na esquina da Somme Street e Raymond Boulevard, na mesma cidade.

Além dos 18 anos de detenção, a Juíza Cecchi o sentenciou a 5 anos de liberdade condicional e a pagar US$ 95 mil de restituição.