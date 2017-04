Lançamento do “Papoulas de Kandahar” lota galeria de arte em Newark

Em diversas ocasiões, a fila de autógrafos para o livro estendeu-se até o lado de foram da Shiman’s Gallery

Na noite de sexta-feira (21), a sessão de autógrafos do livro “Papoulas de Kandahar”, do jornalista Roberto Lima, deu um brilho especial ao normalmente pacato bairro do Ironbound, em Newark. O evento aconteceu na Shiman’s Gallery, na Monroe St., uma antiga fábrica transformada em espaço cultural pelo vereador do bairro leste. Foi uma noite de celebração da literatura e em especial da língua portuguesa, o idioma extra-oficial do bairro.

Como inúmeros imigrantes brasileiros em meados da década de 80, o bairro do Ironbound foi onde Roberto morou por vários anos e aprendeu a chamar de lar.

“Eu vivia em Governador Valadares quando me falaram de Newark pela primeira vez. Disseram-me que era uma cidade dos Estados Unidos, onde eu não precisaria falar inglês. Milhares de brasileiros, especialmente mineiros de minha região, desembarcavam diariamente nos aeroportos norte-americanos todos os dias e eu queria ser um deles, que teriam a língua de Camões como forma de expressão não oficial”, relatou Lima sobre o período antes de imigrar aos EUA, no website do BV.

“Acabei encontrando raiz por aqui mesmo. Tudo o que sei da vida adulta aprendi na Ferry Street e arredores. De bônus, descobri Portugal, um lugar que parece ter sido sempre meu e onde eu me sinto absolutamente em casa. É por este motivo que escolhi Newark para dar o pontapé na turnê mundial de divulgação de meu novo livro, Papoulas de Kandahar. A digressão percorrerá cinco continentes e só me trará de volta no final de novembro”, explicou o escritor.

“Assim como Governador Valadares, de onde saí aos 21 anos, Newark é o lugar que chamo de casa e onde me sinto confortável. Sempre achei que a cidade merecesse mais e melhor. Sei que sentirei muita saudade, caso tenha que viver longe do Ironbound. Sim, existe a possibilidade de viver em outro lugar (sempre tem!), mas isto não apaga o fato de que estabeleci laços por aqui. É natural que tenha escolhido esta cidade para lançar Papoulas de Kandahar”, acrescentou.

. Sucesso de público:

Newark é uma cidade com grande tradição cultural. O poeta beatnik Allen Ginsberg nasceu na cidade, assim como as cantoras Sarah Vaugh, Dionne Warwick e Withney Houston; o cantor Paul Simon também é natural de Newark, assim como os atores Joe Pesci, Ray Liotta e Danny De Vitto, entre muitos outros. Mesmo assim, a tradição cultural parecia ter ficado no lado oeste da cidade, na outra margem da Broad Street.

Agora, o Ironbound, conhecido por sua gastronomia ibérica e seus trabalhadores de diferentes etnias, parece ter, finalmente, entrado no circuito dos eventos culturais da cidade, graças à atuação do vereador Augusto Amador, ele próprio um poeta e escritor.

“É muito bom ver tantas pessoas se juntarem para um evento de literatura em nosso bairro”, disse Amador, impressionado com o número de pessoas presentes na Shiman’s Gallery.

Em diversas ocasiões, a fila de autógrafos estendeu-se até o lado de fora do prédio, chamando a atenção dos transeuntes. Dentro da galeria, painéis com fotos e opiniões de alguns leitores da obra, decoravam as paredes. Opiniões como a do professor de literatura Pasquale Cipro Neto, que disse: “Com belíssimos achados poéticos, formados por metáforas que vão do delicado ao contundente, e com sua linguagem fluida, direta, muitas vezes direta como um golpe de Muhammad Ali, Roberto Lima comove, faz pensar, refletir e, sobretudo, sentir. Chama a atenção nos escritos de Roberto a sua coragem de tratar (com mestria!) de alguns temas que para muitos são secundários, menores etc. Qual nada! Sem preconceitos ou purismos, Roberto tira do nosso dia a dia – do tempo de todos nós -a matéria para as suas crônicas.”

. Próximo lançamento:

O próximo lançamento será em Boston (MA), na sexta-feira (25), no Espaço Diga Aí. Na sequência, a obra será lançada em outras cidades norte-americanas e cruzará o oceano, com paradas em países da Europa, África, Ásia, diversas capitais brasileiras, terminando o giro em Governador Valadares (MG), cidade onde Roberto Lima cresceu e viveu até imigrar para os EUA em 1984.