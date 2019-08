“Malandragem USA” é deportado ao Brasil

O caso criminal contra Danilo Portugal Ramscheid foi arquivado, consequentemente, as autoridades migratórias dos EUA o deportaram

Na terça-feira (20), acabaram as “peripécias” nos EUA do YouTuber Danilo Portugal Ramscheid, de 30 anos, natural de Nova Friburgo (RJ). Ele estava preso desde 4 de fevereiro desse ano, após ter sido acusado de ter abusado sexualmente de uma jovem de 17 anos na residência dele em Massachusetts.

“Malandragem USA”, como era popularmente conhecido nas redes sociais, foi deportado ao Brasil pelas autoridades migratórias dos EUA depois que as acusações de prática e exibição de ato sexual com menor e fotografar/filmar partes íntimas sem consentimento foram arquivadas. Como ele estava em situação irregular no país, foi deportado. A informação foi dada na Corte Superior por um oficial do Departamento de Imigração (ICE), na quinta-feira (22).

. Entenda o caso:

O brasileiro foi preso em 4 de fevereiro desse ano por agentes do Departamento de Polícia de Winchester (MA). Ele foi acusado de “posar e exibir uma criança em ato sexual, fotografar uma pessoa nua sem o consentimento ou conhecimento dela e posse de pornografia infantil”. Segundo arquivos no tribunal, a polícia de Winchester encontrou gravações do ato sexual envolvendo Ramscheid e uma adolescente de 17 anos que compareceu à festa na casa dele em meados de janeiro.

Ainda segundo o relatório, a jovem relatou à polícia que foi sexualmente atacada e não consentiu em ser filmada. Na ocasião, Danilo alegou às autoridades que filmava as mulheres para “ter provas de que as relações sexuais haviam sido consensuais”.

Após a conclusão do caso criminal, Ramscheid seria deportado, adiantou o porta-voz do ICE.

. Estilo “ostentação”

Danilo ficou conhecido na internet como “Malandragem USA” após abrir um canal no YouTube com o mesmo nome, através do qual oferecia serviços e dicas para quem quisesse residir nos EUA, independente do status migratório. Em vários vídeos, o brasileiro ostentava sua “riqueza” para os seguidores do canal, geralmente exibindo carros de luxo e muito dinheiro.

Em março, foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha em português “Ajude Danilo Malandragem”, em alusão ao nome usado por ele no YouTube. A campanha tinha o objetivo de angariar R$ 50 mil (US$ 13 mil), que supostamente seriam utilizados para pagar a fiança do réu, conforme a descrição da campanha. Poucas horas depois de a campanha ser postada online internautas alertaram os administradores do GoFundMe.com e a página foi tirada da internet.