Mano Walter faz show eletrizante no Avenue A, neste sábado 

O artista alagoano se apresentará pela primeira vez no Avenue A, no bairro do Ironbound

No sábado (16), às 8:00 pm, o cantor e compositor alagoano Mano Walter se apresentará no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). Essa é a grande oportunidade de os fãs assistirem ao vivo um dos maiores intérpretes de forró, forró de vaquejada e sertanejo da atualidade. O espetáculo acontecerá no luxuoso museu de carros e local de eventos Avenue A. O evento é uma realização do Circuito Delícias de Minas, Outs de Music e Alfa 3.

. Local do show:

“Incrível” e “espetacular” são as palavras mais utilizadas pelos visitantes, após admirarem a originalidade do prédio que abriga o The Avenue A Club, que já foi antes uma estação do Corpo de Bombeiros, um depósito um fabricante de ferramentas e peças para máquinas de elevadores. Três anos de restauração transformaram as instalações centenárias num espaço impressionante para a realização de eventos. Embora não seja tecnicamente um edifício ou monumento histórico, os proprietários atuais o trataram como tal, portanto, mantiveram toda a alvenaria e estrutura original durante a restauração. Qualquer estrutura adicionada ou construída replicou o design exato do período.

Localizado no bairro do Ironbound (East Ward), na Avenue A, o prédio oferece configurações de sala versáteis, incluindo um salão de charutos e um terraço para os convidados desfrutarem. Além disso, as instalações oferecem tecnologia de entretenimento de ponta, serviços de produção adicionais e uma entrada interna de carga e descarga de mercadorias que as tornam ainda mais práticas e especiais.

. Sucesso de público:

Sucesso nacional, Mano Walter gravou em abril de 2016 o seu primeiro DVD oficial na em Maceió (AL), que contou com a participação especial da cantora e compositora Marília Mendonça. A música “O que houve?” possui mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. Em outubro de 2016, lançou o clipe da Música “Beba mais” com participação especial do cantor Latino. Sua música “Balada do Vaqueiro” foi executada por diversos artistas como Henrique & Juliano, Simone & Simaria, Wesley Safadão e Aviões do Forró.

Em novembro de 2016, Mano Walter se tornou o segundo cantor de forró mais escutado do Brasil, ficando atrás somente de Wesley Safadão e a frente de renomados cantores e bandas de sucesso do país, como Aviões do Forró. Ele já alcançou a marca de quase 3 mil execuções em várias rádios. Com a música “O que houve?” chegou ao topo em muitas rádios do país, de modo a ganhar disco de ouro pela canção.

No mesmo ano, Mano Walter também chega a ter em media de mais de 500 mil downloads e mais de 1 milhão e 400 mil plays em seus CDs promocionais de fim de ano e verão. Foi um dos CDs mais baixados em sites com o “Sua Música”, ficando ao lado dos altos números de downloads de Wesley Safadão, Aviões do Forró e Márcia Fellipe. O cantor também conseguiu a marca de quase 700 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram. Em setembro de 2019, Mano Walter se casa com a ex-miss Débora Silva.

. Compra de ingressos:

Os ingressos para o show de Mano Walter podem ser adquiridos online através dos websites: tiktx.com e eventbrite. O Avenue A fica localizado na 58 Avenue A, em Newark (NJ). Informações: (973) 589-1920.