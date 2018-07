Marido de brasileira queimada em incêndio faz campanha online

Germana Caron sofreu queimaduras graves em algumas partes do corpo e ficou internada algumas semanas no Mass General Hospital

Em 29 de maio, Germana Caron, moradora em Beverly (MA), estava cozinhando com o marido, Michael Caron, na residência do casal, quando foram surpreendidos com um incêndio. Na tentativa de apagar as chamas, a brasileiras sofreu queimaduras graves em várias partes do corpo, tendo que ficar internada na ala de queimados do Mass General Hospital (MGH) por várias semanas. Em decorrência disso, Michael lançou, na quinta-feira (19), no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/germana039s-laser-surgery, cujo objetivo é arrecadar US$ 8 mil para quitar as despesas hospitalares. Até a tarde de terça-feira (24), haviam sido angariados US$ 405.

“Germana e eu estamos casados ​​há quase dois anos. No dia 29 de maio, apareceu em um obstáculo inesperado em nossas vidas. Estávamos em casa cozinhando quando ocorreu um incêndio na cozinha. Rapidamente, tentando apagar o fogo, Germana ficou severamente queimada em algumas áreas. Ela foi internada na unidade de queimados do Mass General Hospital. Ela esteve lá por algumas semanas e passou por uma cirurgia, onde ela precisou de enxertos de pele para ajudar no processo de cura. Os tratamentos e acompanhamento exigirão visitas à clínica de queimados do MGH por um bom tempo. Ela ficou sem poder trabalhar por várias semanas. Nas duas últimas semanas, Germana e eu estamos tentando voltar à nossa vida normal, mas mesmo Germana ainda se recuperando, ela esta tentando voltar à rotina de trabalho. Esta lesão traumática deixou algumas limitações sobre o que ela pode fazer ou não e tem a deixado muito triste com ela mesma e a autoestima baixa. As contas médicas estão chegando e ela está sobrecarregada com todas as despesas extras, para não mencionar que ela ainda tem varias visitas clínicas adicionais ao MGH. Germana quer se submeter à tratamentos a laser e plástica para ajuda-la a se sentir o melhor possível. Estes tratamentos não são cobertos pelo seguro de saúde e são muito caros. Com este GoFundMe eu espero aliviar o peso quando se trata de contas médicas, visitas de acompanhamento, cirurgia e tratamentos e acima de tudo a autoconfiança dela de volta. Obrigado a todos pela consideração. Somos eternamente gratos por todos aqueles que deram e continuam a dar”, postou Michael no GoFundMe.com.