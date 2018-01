Médico polonês com green card é preso e pode ser deportado pelo ICE

Na adolescência, o Dr. Lukasz Niec cometeu vários delitos considerados de “torpeza moral”, portanto, passíveis de deportação

Lukasz Niec tinha 5 anos de idade quando os pais dele trouxeram ele e a irmã aos EUA vindos da Polônia. Com 2 malas, os pais, ambos doutores, deixaram para trás um país à beira de um redemoinho social. Era 1979, cerca de 2 anos antes do governo autoritário do país decretar lei marcial.

Na ocasião, Niec recebeu um green card (residência permanente) temporário, em 1989, tornando-se um residente legal permanente. Ele cresceu em Michigan, cursou a universidade de Medicina, tornou-se doutor e criou uma filha e enteada. Ele, agora com 43 anos, avalia se o status migratório dele nos EUA se tornaria um problema. De posse de um green card renovado e quase 40 anos vivendo no país, a nacionalidade polonesa dele era algo em segundo plano para Niec, disse a irmã dele ao jornal The Washington Post. Ele sequer sabe falar polonês.

Entretanto, na manhã de terça-feira (16), agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam o médico em sua residência, logo depois de ele ter enviado a enteada de 12 anos à escola. Ele, especializado em Medicina Interna no Bronson Healthcare Group em Kalamazoo, Michigan, está detido numa penitenciária do condado desde então, esperando uma audiência e possível deportação.

“É chocante”, disse a irmã dele Iwona Niec Villaire, uma advogada corporativa. “Ninguém consegue realmente entender o que aconteceu aqui´.

Segundo a “ordem de convocação” emitida pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS), a prisão do médico é o resultado de duas condenações por delito ocorridas há 26 anos. Em janeiro de 1992, Niec foi condenado por destruição maliciosa de propriedade no valor abaixo de US$ 100. Em abril do mesmo ano, ele foi condenado por receber e guardar propriedade roubada no valor acima de US$ 100 e um aparato de transações financeiras. Devido ao fato de ele ter sido condenado por 2 crimes de “torpeza moral”, ele está sujeito à deportação, escreveram as autoridades migratórias na ordem, tendo como base o Ato de Imigração & Nacionalidade (INA).

Ambos os delitos ocorreram quando ele era adolescente e se envolveu com algumas “pessoas más”, relatou a irmã. O primeiro incidente envolveu o motorista de um carro depois de uma batida. Ele estava com vários outros adolescentes no veículo. O segundo delito havia sido apagado do histórico criminal dele, como parte do programa Michigan’s Holmes Trainee Act, cujo objetivo é impedir o estigma de antecedentes criminais. Mesmo que o crime tenha sido apagado do histórico público dele, ainda pode ser usado contra ele para propósito de deportação, detalhou ela.

Segundo os arquivos do Tribunal do Condado de Kalazoo, Niec também assumiu a culpa em 2008 por dirigir alcoolizado. Depois de cumprir a liberdade condicional, a condenação foi arquivada. Além disso, ele foi acusado de violência doméstica em 2013 e considerado inocente posteriormente. Quando ele renovou o green card há alguns anos, ele sentiu “uma sensação falsa de segurança” de que aquele documento era suficiente, comentou a irmã. “Você não podia votar, mas essa era a única diferença. Não é mais o caso; possuir esse status não é suficiente”.

Enquanto aguardam a audiência, os parentes do médico buscam manter a esperança. “Ele não pode ser deportado”, disse a esposa, Rachelle Burkart Niec, que é enfermeira. “Ele não fala polonês. Ele não saberia para onde ir. Ele ficaria perdido”.