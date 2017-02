México liberará US$ 50 milhões para defender seus imigrantes nos EUA

O Ministro Luís Videgaray adiantou que a verba ser utilizada na contratação de advogados que defendam imigrantes que enfrentam a deportação

Na segunda-feira (30), o ministro das relações exteriores do México informou que o país liberará cerca de US$ 50 milhões para a contratação de advogados para seus imigrantes que vivem nos EUA e enfrentam a deportação. A verba circulará através dos consulados e também será gasta com programas públicos que “promovam o respeito pelos direitos dos mexicanos”.

O Ministro Luís Videgaray disse que a iniciativa “não visa obstruir o cumprimento das leis nos Estados Unidos ou muito menos se opor ao cumprimento”.

“Nós focalizaremos o dinheiro em um objetivo fundamental, que é a defesa dos direitos dos mexicanos. Isso significa aconselhamento legal, campanhas de informação e a contratação de advogados quando for necessário”, detalhou Luís.

Videgaray acrescentou que o México entende que “será necessário realizar algumas mudanças” no Tratado de Livre Comércio da América no Norte com os EUA e o Canadá. O Presidente Donald Trump prometeu renegociar o NAFTA, entretanto, o ministro disse na segunda-feira (30) que o México não aceitará o retorno de políticas protecionistas como quotas nas importações ou tarifas.

Ele mencionou novidades como o e-commerce, que não existia quando o NAFTA foi assinado em 1994. Videgaray não especificou que outras mudanças o México estaria disposto a fazer, mas afirmou que seu país quer “negociações integradas, nas quais todos os tópicos serão discutidos e o diálogo não se limitará aos aspectos econômicos, pois incluirá temas como imigração e segurança”.

Além da renegociação do NAFTA, Trump prometeu a deportação dos imigrantes indocumentados, alegações que causaram conflito com o México. Videgaray disse que o México quer diversificar suas transações comerciais. Atualmente, cerca de 80% das exportações mexicanas vão para os EUA. Ele detalhou que seu país quer intensificar as relações comerciais com os países da América Latina, Japão e especialmente a Coréia do Norte.

O México também quer negociar acordos de comércio livre com o Brasil e Argentina e atrair investimentos estrangeiros da China, informou o ministro.