Morte de Ana Trainer abala brasileiros em New Jersey

Ana Randall foi encontrada sem vida na noite de quarta-feira (29), em East Rutherford

Na noite de quarta-feira (29), o falecimento da treinadora física Ana Randall, de 45 anos, natural do Amazonas, chocou a comunidade brasileira no bairro do Ironbound, em Newark. Ela, popularmente conhecida como “Ana Trainer”, residia na cidade de East Rutherford e foi encontrada já sem vida pelo ex-namorado norte-americano, Eli. Eles permaneceram amigos após o fim do relacionamento e, aparentemente, a brasileira tirou a própria vida através de asfixia por enforcamento.

Na noite de terça-feira (28), Ana postou em sua página do Facebook a seguinte despedida: “Vou sentir saudades de vocês, especial(mente) meus clientes”.

Ana treinou vários brasileiros no Ironbound e, segundo alguns deles, ela vinha sofrendo de dores fortes na coluna, mas o seguro de saúde dela não cobria a cirurgia. Uma postagem no Facebook na página dela, no sábado (25), registra o problema. “Estou cansada de estar lutando contra o seguro de saúde ou até mesmo o governo para consertar as minhas costas“, postou ela.

Na segunda-feira (27), Ana relatou novamente na rede social o drama vivido por ela: “Hoje eu acordei sem a função de andar, tentar (ficar) de pé, mas a dor na minha lombar! Pode até dar um passo à frente, o seguro de saúde deixou-me como um garbage (lixo)!”, postou ela.

Com a mensagem, Ana também postou uma imagem com o seguinte poema em inglês: “Eu percebi hoje que parei de viver a vida. Eu estou literalmente simplesmente tentando chegar ao dia seguinte, apenas vivendo com o pensamento no amanhã. Eu não estou vivendo, estou esperando. O problema é que eu não sei exatamente pelo o quê estou esperando. Eu tenho um pouco de medo do que possa ser” (Em tradução livre).

. Amigos chocados:

No domingo (19), a brasileira comemorou antecipadamente com amigos o aniversário em um restaurante no Ironbound; que seria na segunda-feira (20). Ela vivia nos EUA há aproximadamente 12 anos e mantinha uma academia de ginástica no condomínio Carmem Court, também no mesmo bairro. A morte prematura e súbita de Ana abalou amigos e clientes. Muitos a descreveram como uma pessoa alegre, animada, profissional e que praticava e incentivava as pessoas que treinaram com ela a manter um estilo de vida saudável. Vários deles postaram mensagens de pesar no Facebook.

“Aninha vai em paz pequena. Sua missão na terra foi cumprida e agora sua nova jornada ao lado do Senhor começa. Fica em paz amore”, postou Wagner Kevin.

“Minha querida Ana Trainer que tristeza acordar agradecendo a Deus por mais um dia de vida e saber que você perdeu a sua. E amiga não esta fácil saber que você se foi e nem se despediu. Lembra aquela vez que você salvou a minha vida? pois e eu não pude salvar a sua, quando te mandei mensagem você não estava mais entre nós. Fiquei nervosa viu achei que você estava me ignorando, mas você já tinha partido. Sentirei muitas saudades de você e de todos momentos que tivemos juntas. descanse em paz”, postou Ella Scotton Scafutto.

“Hoje o dia está triste. A cidade de Newark está de LUTO. Muitas lágrimas derramadas por uma imensidão de amigos que você deixou…”, postou Alessandra Bragança.

“R.I.P. Ana! Inacreditável”, postou Evandro Costa Silva.

. Funeral:

Ana deixou uma filha no Brasil, Jessica, que já foi notificada do falecimento e tentará o visto de emergência para os EUA para que assim possa dar o último adeus à mãe. Randall não tem parentes nos EUA. Ainda segundo amigos, ela não queria que seu corpo fosse enviado ao Brasil caso morresse, portanto, existe a possibilidade de cremação ou sepultamento após o funeral. Até à tarde de quinta-feira (30) ainda não haviam sido divulgadas informações sobre o velório, cremação ou sepultamento.

. O inimigo silencioso:

A distância dos familiares, a impossibilidade de visita-los, dar um abraço apertado, rever amigos e lugares vividos na infância, problemas no trabalho, são alguns dos fatores que contribuem para a crescente incidência dos casos de depressão na comunidade brasileira no exterior. Até há pouco tempo considerada “frescura”, a depressão vem fazendo cada vez mais vítimas entre os imigrantes. Recentemente, vários brasileiros tiraram a própria vida ou foram encontrados mortos, em circunstâncias ainda investigadas, em diversos países e, conforme o depoimento das pessoas que conviveram com eles, a tristeza profunda foi uma das características percebidas.

. Grupo de ajuda:

No início de 2017, a Fundação João José Santos realizou uma palestra grátis sobre prevenção do suicídio em New Jersey. Durante o encontro, foram abordados os seguintes tópicos: Formas de lidar com a depressão, como uma alimentação saudável pode beneficiar quem sofre de depressão, como reconhecer sinais de suicídio e estabelecer um plano de ajuda, recursos comunitários disponíveis, entre outros. O programa, em português e inglês, é aberto ao público. A Fundação foi criada em homenagem ao imigrante português João José Santos, que perdeu a luta contra a depressão. Com frequência, a entidade realiza palestras e organiza grupos de apoio, em língua portuguesa, sobre o tema. Mais informações sobre a João José Santos podem ser obtidas através do website: www.thejohncharitable.org