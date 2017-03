Motorista ‘atravessou’ brasileiros na fronteira para pagar agiota

Robert Espinal Jr. alegou que havia pedido emprestado US$ 5 mil à uma pessoa em Houston (TX) e que tinha concordado em devolver US$ 10 mil

Um motorista suspeito de traficar imigrantes indocumentados transportava 8 indivíduos em seu veículo quando um agente do Departamento de Polícia de D’Iberville o parou no trânsito, segundo documentos apresentados no tribunal. Robert Espinal Jr., de 50 anos, morador em Houston (TX), foi preso em decorrência da acusação de transportar imigrantes que não possuem permissão para estar nos Estados Unidos.

Os passageiros, cujas idades variam de 19 a 49 anos, eram naturais do Brasil, Guatemala e El Salvador e nenhum deles falava inglês, detalhou um agente do Departamento de Investigações de Segurança Nacional (HSI) na declaração apresentada na Corte Federal. Entre os estrangeiros detidos duas eram mulheres e 6 homens.

Em 16 de fevereiro, Espinal trafegava ao longo da rodovia Interstate 10, quando um policial o parou depois de uma infração de trânsito, na altura do marco de 46 milhas. O veículo Kia Sorento que ele dirigia tinha a placa da Flórida. Geralmente, o automóvel cabe entre 5 a 7 pessoas.

O policial não falava espanhol, então, agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) foram chamados ao local. Espinal e seus passageiros foram presos e levados à estação de Gulfport Border Patrol. Aparentemente, eles rumavam para Miami (FL).

Espinal disse aos agentes do HSI que ele havia pedido emprestado US$ 5 mil à uma pessoa em Houston e que tinha concordado em devolver US$ 10 mil. Ele acrescentou que no final de janeiro ele foi informado que teria que começar a transportar pessoas até Miami e cobrar US$ 300 por indivíduo para reduzir o valor da dívida.

Conforme declarações apresentadas na Corte, Espinal disse que havia levado 5 pessoas até Miami de pois ter recebido tal ligação telefônica. Ele também recebeu um telefonema em 14 de fevereiro e foi informado para transportar 8 pessoas também até Miami. O grupo passou a noite no apartamento do motorista e seguiam para a Flórida quando foram parados nas imediações de D’Iberville.

O motorista admitiu saber que as pessoas que ele transportava estavam ilegalmente nos Estados Unidos, disseram os agentes. Ele foi detido pelas autoridades federais enquanto um painel de jurados revê as acusações.

As declarações apresentadas no tribunal não detalham o que ocorreu com os 8 passageiros.