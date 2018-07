Motorista preso por excesso de velocidade é entregue ao ICE

Denisson Rodriguez possuía uma ordem final de deportação em nome dele

Na manhã de quinta-feira (12), agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam um motorista depois de ele ter sido multado por excesso de velocidade na Balmforth Avenue, em Danbury (CT). Oficiais do Departamento de Polícia de Danbury pegaram Denisson Rodriguez, de 50 anos, dirigindo a 47 mph na via onde a velocidade máxima é 25 mph, pouco depois das 7 horas da manhã, disse o Sargento John Krupinski.

Quando os policiais cruzavam os dados da carteira de motorista de Denisson, emitida em Connecticut, em um arquivo federal, eles descobriram que o motorista possuía uma ordem de deportação em nome dele, detalhou o Sargento.

A prisão de Rodriguez circulou pelas redes sociais depois que uma internauta, que se identificou como sobrinha do motorista, postou várias mensagens no Twitter. Numa delas, o Prefeito Mark Boughton reclama da cooperação da polícia com as autoridades migratórias. O candidato republicano líder na disputa para governador respondeu à postagem da internauta dizendo que Danbury não é uma cidade santuário, nas quais as autoridades locais se recusam a colaborar com o ICE, e acrescentou “nós não ignoramos ordens de prisão”.

Uma ordem final de deportação como a de Rodriguez é 1 das 7 isenções do “Trust Act” estadual, o qual proíbe que as autoridades locais cooperem com as autoridades migratórias. O assunto veio à tona durante o debate dos candidatos a governador, na quinta-feira (12), e Boughton disse que a Prefeitura continuaria a cooperar com as autoridades federais migratórias.

“Nós estamos simplesmente seguindo o estatuto do estado”, comentou. “Nós não ignoraremos uma ordem final de deportação. Com a alta porcentagem de imigrantes em Danbury, isso não é provável. O Governo Federal tornou mais rigoroso o cumprimento das leis e esse tipo de coisa acontecerá”.

A prisão de Denisson é a 2ª que o ICE realizou na semana passada. Samuel Cruz Coctecon, de 25 anos, foi atingido por um carro quando fugia de agentes do ICE que esperavam por ele no prédio da Corte Superior de Danbury, antes da audiência por violência doméstica. Ele deu entrada num hospital local com ferimentos leves. Ele agora espera uma audiência decorrente de uma ordem de deportação para o México emitida em 2013.