Na busca por outro imigrante, ICE prende brasileira na Flórida

Os agentes procuravam outro imigrante que havia morado no apartamento antes de Maria Fernanda Leitão dos Santos

Na manhã de domingo (8), agentes do Departamento de Imigração (ICE) bateram à porta de Maria Fernanda Leitão dos Santos, em Deerfield Beach (FL), em busca de outro imigrante que havia morado no apartamento antes dela. Ao invés disso, devido ao fato de ela estar indocumentada, as autoridades a levaram presa.

. Campanha beneficente:

Comovidos com a situação de Maria Fernanda, amigos lançaram no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/maria-fernanda-leitao-dos-santos; cujo objetivo é angariar US$ 12 mil para arcar com as despesas de fiança e advogado. Até a tarde de segunda-feira (9), haviam sido arrecadados US$ 420.

“Maria Fernanda, conhecida na comunidade por sua alegria e por seu amor ao futebol. Estava em sua casa às 6:00 am de domingo (8) e foi levada pelo ICE que procurava pelo antigo morador do apartamento que ela alugava. Infelizmente, eles a levaram alegando esclarecimentos e ela foi presa por estar fora de status. Colaborem, o dinheiro será para ajudar nos custos. Qualquer valor será bem vindo. Que Deus os abençoe”, postou o internauta Nasra Ali, de Deerfield Beach (FL), no GoFundMe.com.

. Segundo brasileiro preso:

Maria Fernanda foi a segunda brasileira ser presa por agentes do ICE no domingo (8). O radialista Frilei Brás, locutor da Rádio 650 AM, foi preso por agentes do Departamento de Imigração (ICE). Ele foi parado por policiais em Stoughton (MA) e posteriormente encaminhado à Penitenciária de Burlington (MA). Ele é casado, tem 2 filhos, 1 enteada e a esposa está grávida. O radialista vive nos Estados Unidos desde 2005 e é bastante atuante na comunidade católica na cidade de Stoughton.

Comovidos com a situação de Frilei, amigos lançaram no website GoFundMe.com a campanha: https://www.gofundme.com/ajude-o-frilei-e-sua-familia; cujo objetivo é angariar US$ 20 mil para as despesas com fiança e advogado. Até a tarde de segunda-feira (9), haviam sido arrecadados US$ 19.208 e contou com a participação de 428 doadores.

“Queridos amigos, com muita tristeza no coração venho pedir a todos vocês que puderem ajudar nosso amigo Frilei Brás que foi levado pela imigração hoje, dia 8 de Abril de 2018. Frilei está aqui nos Estados Unidos desde 2005, um homem exemplar, casado, pai de 3 filhos lindos e sua esposa esta grávida. Ele é super ativo na comunidade católica de Stoughton, pregador da Palavra, locutor da Radio 650 AM, co-fundador e manager (Capitão) do time Juve-Pro Soccer. Quem o conhece, pode atestar sua integridade. O Frilei é o provedor da casa, ele estando preso, as contas não param e agora (eles) terão custos de advogados e etc… Contamos com a generosidade de todos os amigos, conhecidos, ouvintes da Rádio, todos que conhecem ou, de repente, nem conhecem, mas querem ajudar essa família que agora precisa de nossa ajuda!” Diz a postagem no GoFundMe.com.