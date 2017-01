Negada liberdade a brasileiro pego com US$ 20 milhões sob o colchão

O réu Cleber Rocha pode ser condenado a até 20 anos numa prisão federal nos Estados Unidos

Na segunda-feira (23), a Procuradoria Federal de Massachusetts postou no Twitter a fotografia da base de um colchão repleta de dinheiro, totalizando quase US$ 20 milhões. O Departamento de Justiça dos EUA não autorizou a liberdade sob o pagamento de fiança para Cléber Renê Rizério Rocha, de 28 anos, que foi encontrado com o dinheiro na cidade de Westborough (MA).

Na quinta-feira (5), a promotora pública Carmen M. Ortiz anunciou o confisco de US$ 20 milhões encontrados sob um colchão em Massachusetts. A descoberta ocorreu depois que Cléber foi preso em decorrência da acusação de lavagem de dinheiro ligada a um esquema global multimilionário. A justiça americana acusa o brasileiro de conspirar para cometer lavagem de dinheiro em um caso conectado à investigação da TelexFree Inc., que se auto promovia como uma companhia de telefonia via internet, mas os promotores alegam ser na realidade um esquema de pirâmide.

Rocha foi detido depois de uma audiência no tribunal, informaram os promotores públicos. O advogado de defesa do réu não quis comentar o caso.

A prisão de Cléber foi resultado da investigação ligada à TelexFree, uma companhia com sede em Marlborough (MA) que vendia serviços de telefonia via internet fundada pelo americano James Merrill e o brasileiro Carlos Wanzeler. Os promotores públicos alegam que a empresa não lucrava praticamente nada com o serviço de telefonia, entretanto, faturava milhões de dólares das pessoas que se inscreviam como “promotores” e postavam anúncios online. A TelexFree anunciou falência em abril de 2014 devendo US$ 5 bilhões aos participantes, informaram os promotores. No total, 965.225 vítimas nos EUA, Brasil e outros países perderam US$ 1.76 bilhão quando o esquema desmoronou.

Conforme a ação judicial movida na quinta-feira, em 2015, um indivíduo que trabalhava para o sobrinho de Wanzeler abordou uma testemunha que cooperava com a polícia e comentou sobre um esquema de lavagem de dinheiro que ainda ocorria nos EUA através de contas em Hong Kong que transferiam fundos ao Brasil. O intermediário disse à testemunha que ela queria que US$ 40 milhões fossem transferidos para fora do país, pois a esposa de Wanzeler, ainda nos EUA, estava apresentando o pedido de divórcio e ela sabia onde estava o dinheiro.

Em 31 de dezembro, Cléber, agindo como portador do sobrinho de Wanzeler, viajou à Nova York e encontrou-se na quarta-feira (4) com a testemunha, a quem ele entregou US$ 2.2 milhões em uma valise, segundo as autoridades. Ele chegou ao Aeroporto Internacional JFK no mesmo dia e alegou na Alfândega que passaria uma semana na cidade em lua de mel. Depois do encontro, agentes federais seguiram o brasileiro até um condomínio em Westborough (MA). Eles retornaram ao local após terem prendido Rocha e encontraram uma enorme quantia de dinheiro sob o colchão. Ele admitiu que o total era de US$ 20 milhões, conforme a ação judicial.

“As acusações podem acarretar em até 20 anos de detenção, 3 anos de liberdade condicional e multa de US$ 250 mil ou o dobro do lucro ou perda; o que for maior”, informou o escritório de Ortiz.