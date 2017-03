Os veículos devem ser removidos das ruas principais para permitir a remoção da neve e facilitar a entrada e saída na cidade

No domingo (12), a Prefeitura de Newark enviou uma mensagem eletrônica aos celulares dos moradores da cidade que retirassem os carros de todas as ruas para que elas pudessem ser limpas depois da passagem da nevasca esperada para a noite de segunda-feira (13). A notícia gerou confusão, pois Newark é a terceira cidade mais antiga dos EUA, portanto, a maioria de suas casas não possui garagem ou driveway, deixando inúmeros moradores sem opção de onde pôr seus veículos.

. Remoção de veículos:

Na manhã de segunda-feira, a equipe de reportagem do BV contatou o escritório do Vereador Augusto Amador, representante do bairro do Ironbound, e foi informada pela assistente Maria Ribeiro que houve um engano na mensagem por parte da Prefeitura. Na realidade, a mensagem deveria especificar que os carros deveriam ser removidos das ruas principais, como a Ferry St., Lafayette St., Wilson Avenue, Chestnut St., Market St. e South St., para permitir a remoção da neve o mais breve possível e facilitar a entrada e saída na cidade. A mensagem não se refere às ruas secundárias (vicinais).

“Tempestade de neve. Por favor, tenham calma! A mensagem que receberam da cidade será corrigida amanhã de manhã”, postou Amador em sua página no Facebook.

A nevasca, prevista para a noite de segunda-feira (13) poderá acumular até 12 polegadas (30 cm) de gelo, dependendo da rota traçada por ela, podendo se transformar em chuva, segundo os meteorologistas.

“Ela tem o potencial para ser uma tempestade grande. É difícil prever nesse ponto”, disse Paul Walker, meteorologista da AccuWeather.

A tempestade ocorrida na sexta-feira acumulou entre 1 a 3 polegadas na região metropolitana e até 6 polegadas fora dela, antes de acabar entre 2:00 pm e 3:00 pm.

Os flocos molhados tornarão as calçadas e asfalto escorregadios, com a acumulação de neve sobre carros e áreas com grama. Entretanto, nos horários de pico do trânsito o perigo poderá ser maior, pois, com a queda da temperatura, as estradas podem ser tornar escorregadias.